Proyecto Cristo Rey sigue en marcha pese a críticas y protestas

La polémica por la construcción del Parque Cristo Rey se acrecentó en las últimas horas. Mientras habitantes de los barrios San Fernando y Cristales salieron ayer a protestar en contra de ese proyecto, algunos jóvenes se unieron a la jornada, pero a favor de la iniciativa.



El Parque Cristo Rey empezó a construirse hace cuatro meses, en sus etapas 2 y 5. En la primera, y más cuestionada, se están realizando senderos peatonales, jardines y miradores por lo que se requiere la intervención de 35 árboles. La fase 5 incluye la construcción de miradores e infraestructura para el turismo. En estas dos etapas se invertirán cerca de $50.000 millones.



Pero los habitantes del sector insisten que el desarrollo de este proyecto destruirá la zona boscosa con la que ya cuentan y que, además, por falta de planeación, la intervención en el suelo puede causar situaciones de riesgo para la comunidad como derrumbes o inundaciones.



Por esta razón, hicieron en la mañana de ayer un plantón con mensajes como “la fauna y la flora se respetan” y “Alcalde, respete el bosque de San Fernando”, mostrando su inconformidad con la situación.



Mapi Velasco, una de las voceras del sector, afirmó que la Administración Distrital no cuenta con los recursos suficientes para realizar el proyecto en su totalidad, por lo que a la larga, las obras quedarían inconclusas, afectando a todos los habitantes de la zona y a la ciudadanía en general.



Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, quien también hizo presencia en la manifestación expresó que la Alcaldía debería invertir el dinero de este proyecto en zonas de ladera que sí requieren obras de mitigación del riesgo y no malgastarlos en un espacio que no necesita la inversión pública.



“Hay una mala fe y un mal obrar en la forma que se ha desarrollado este proyecto. Yo espero que los órganos de control actúen, que los jueces escuchen el clamor de la comunidad y revisen las acciones jurídicas que se han estado presentando”, dijo.

Los habitantes del sector. dijeron: “Queremos que el Proyecto Cristo Rey se suspenda y se destinen estos recursos a las verdaderas necesidades de la ciudad y el bosque se respete”.



Al respecto, el alcalde Jorge Iván Ospina mostró su descontento con la situación y a través de Twitter reiteró que el predio que adquirió el Distrito para ejecutar el tramo 2 iba a ser urbanizado.



“Ante este adefesio nuestra alcaldía decidió declararlo de utilidad pública y comprarlo. Esto con la idea de evitar mayor contaminación por edificaciones en el cerro, mantener un corredor ambiental entre San Fernando y Cristo Rey y, por supuesto, consolidar un bosque, un espacio para la flora y fauna”, afirmó.



Además de la presencia de Garcés y el abogado Elmer Montaña, en el plantón, se hicieron presente algunos jóvenes que se manifestaron a favor de la obra, lo que generó tensión entre quienes participaron de esa jornada.



De acuerdo a la Secretaría de Vivienda, el Parque Cristo Rey utilizará una infraestructura amigable con el medio ambiente, en aras de proteger la vegetación y la vida silvestre de la zona.

¿Qué dice el Dagma?

Ante las críticas por el posible impacto ambiental de las obras del Parque Cristo Rey, el Dagma reiteró que el proyecto busca una transformación del territorio, generando más espacio público para la comunidad y conservando el ambiente, “no se trata de un parque cualquiera, ni de un proyecto caprichoso”, afirmó la entidad en un comunicado.



Argumentan que no es un arboricidio porque no es una tala injustificada e ilegal. “De 700 árboles que tiene el predio del tramo 2 en cuestión, se van a talar únicamente 35, es decir, el 5% del total y, además, se van a sembrar más de 400 árboles nativos y diversos”.



Además asegura la entidad que la fauna silvestre encontrada en el proceso será reubicada en sectores no intervenidos por la obra.



La secretaria de Vivienda de Cali, Martha Liliana Hernández, ha dicho también que los estudios del suelo que se realizaron indican que no hay problemas en materia de resistencia para desarrollar el proyecto.

A propósito

Según la comunidad de Cristales, a los riesgos ambientales que generaría el proyecto, se suman los cuestionamientos sobre la carencia de estrategias de movilidad. Aseguran que la zona ya es bastante congestionada como para generarle mayor flujo vehicular.



La Secretaría de Vivienda explicó que los cinco tramos del Parque Cristo Rey están diseñados para funcionar de manera independiente, por lo que a medida que vayan siendo finalizados se abrirán al público.



La intención es que los tramos que aún no arrancan completen sus trámites pre contractuales para que puedan iniciar sus licitaciones y ejecuciones el próximo año.