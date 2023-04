Dranguet insiste: "Están generando confusión viralizando videos viejos de hurtos en Cali"

Luego de haber protagonizado una polémica por poner en 'tela de juicio' los videos que a diario circulan a través de redes sociales sobre casos de hurto en Cali, el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, salió a explicar la controversia.



Hace un par de días, Dranguet manifestó que algunos ciudadanos, con la intención de hacer quedar mal a la ciudad, estarían creando videos falsos de hurto y difundiéndolos a través de redes sociales. Incluso, recalcó que la situación ya la conoce la Policía, la cual está investigando la veracidad de algunos de estos clips.



Al respecto, este lunes el Secretario de Seguridad mencionó que no es que en Cali no se cometan robos, pero que sí es cierto que hay cuatro videos en específico que les generan muchas sospechas porque en el momento de investigarlos les han dejado muchas dudas.



"En ningún momento se dijo que los hurtos en Cali no ocurren, es un fenómeno que estamos combatiendo y ahí están las capturas que hemos realizado con las autoridades. Sin embargo, hemos identificado videos dudosos que no son claros y que se han viralizado en redes", comentó.



Dranguet, además, fue enfático en que en el momento de investigar los casos se han encontrado con que son videos de otros años o que son de robos ya conocidos, pero que divulgan clips grabados desde otros ángulos. "Videos de otros años los han publicado como si fueran recientes, clips cortos, pero también en los que se graba todo el suceso desde diferentes ángulos, cuando tengamos los resultados los presentaremos", mencionó.



Entre tanto, el Secretario dijo que otra situación que está perjudicando las investigaciones para esclarecer los robos en la ciudad es el hecho de que las víctimas no están denunciando. Por lo cual, Dranguet hizo un llamado a la ciudadanía a presentar las denuncias ante las autoridades competentes.



"Ante este fenómeno tan complejo, hay que denunciar. Esas denuncias son las que nos permiten direccionar las actividades operativas para combatir estos episodios. Los videos que se puedan captar de robos hay que pasárselos primero a las autoridades para direccionar nuestras investigaciones", precisó.

El secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, se pronunció sobre la circulación de uno supuestos videos falsos de robos que estarían ocurriendo en la ciudad. pic.twitter.com/FuPAbJCFht — El País Cali 📰 (@elpaiscali) April 10, 2023