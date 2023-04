¿Robos ficticios? Polémica por declaraciones de Dranguet sobre videos de hurtos en Cali

En medio del aumento de denuncias por hurto en Cali, el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, puso en 'tela de juicio' los videos que a diario circulan a través de redes sociales y en los que la ciudadanía expone casos de robo que se registran en diferentes zonas de la capital del Valle.



Según el Secretario de Seguridad, los videos falsos tendrían características en común, pues supuestamente habrían sido grabados desde ángulos parecidos e incluso con un mismo celular.



“Nos llegó una denuncia anónima hace un par de semanas de que algunos ciudadanos, con la intención de hacer quedar mal a la ciudad, están creando videos falsos de hurto”, dijo Dranguet, a la vez que aseguró que la Policía ya conoce la situación e investiga la veracidad de algunos de estos clips.



Para el funcionario, esto sería parte de una estrategia para dañar la imagen de la ciudad. “Estos posibles robos ficticios buscan generar una percepción de inseguridad y ponernos en una posición complicada”, agregó.



Aunque no reveló específicamente qué videos están siendo investigados, según él, hay quienes están aprovechando los problemas de inseguridad que Cali enfrenta para empeorar la imagen de la ciudad.



“Sabemos que hay temas de seguridad por atender, el hurto es uno de los indicadores que estamos combatiendo, pero no está bien que algunos ciudadanos se quieran aprovechar de esto para acentuar la percepción de inseguridad”, agregó.



A través de redes sociales, Dranguet recibió varios comentarios en rechazo a sus afirmaciones. "Hace dos semanas un actor me robó el celular en una estación del MÍO, yo también actué reaccionando y denunciando. Los únicos que no jugaron su papel fueron las autoridades, que hasta el momento no dieron respuesta sobre las cámaras de seguridad", dijo un usuario de Twitter.



"Gracias, ahora sé que son montajes" y "que los actores me devuelvan mi maletín", son otros de los trinos que algunos ciudadanos escribieron en tono sarcástico.



Cabe decir que las denuncias por hurto a personas se dispararon en lo que va del año, pues, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, a finales de marzo ya se habían registrado 5.096, mientras que en el mismo periodo de 2022 hubo 4.390 casos.