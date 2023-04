Lo que se sabe del asesinato de una joven mujer en el norte del Valle en Semana Santa

En plena Semana Santa, el asesinato de una joven mujer estremece el municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca. La víctima de 22 años fue atacada por un sicario este Miércoles Santo, cuando se encontraba en su lugar de trabajo.



Según se conoció, el hombre le disparó hacia las 3:00 p.m. del pasado miércoles 5 de abril en un establecimiento público ubicado en la Calle 11 con Carrera 5, cerca de la Alcaldía del municipio vallecaucano.



Versiones preliminares señalan que el hombre llegó a una salsamentaria donde se encontraba la joven y le disparó frente a tres personas más, entre ellas una menor de edad.



Aunque esta información no ha sido aclarada por las autoridades, medios locales aseguran que la hija de la víctima fue la menor que presenció el ataque sicarial.



El reporte oficial del departamento de Policía del Valle reveló que la joven, identificada como Angie Paola Carvajal, tenía heridas en el pómulo derecho y en diferentes partes del cuerpo por los impactos que le propinaron con arma de fuego.



Las autoridades locales aún no han proporcionado mayores detalles sobre el caso y se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y esclarecer los hechos.