Desorientados y maltratados: el oscuro panorama de los animales en Cali

La realidad actual de muchos animales domésticos en Cali no parece ser la mejor. Abandono, maltrato animal y afectaciones por pólvora son las principales dificultades que tienen que atravesar los peluditos.



Por ejemplo, diciembre de 2022 fue un infierno para más de 900 animales en la ciudad, los cuales resultaron afectados por causa de la pólvora.



“Nuestro informe arrojó que en el año 2022 hubo 996 animales que fueron afectados por la pólvora. Cifra que, si bien es menor frente a los 1105 casos reportados en 2021, aún sigue siendo muy alta”, manifestó Patricia Dosman, directora de Conexión Animal.



De acuerdo con los reportes de la organización, 950 de los casos totales fueron de perros, 44 gatos y 2 aves que fueron desorientados por los sonidos de la pólvora.



“Las fechas más críticas del año 2022 fueron el 30 de noviembre durante la alborada, y el 31 de diciembre en el fin de año. Por ejemplo, el 30 de noviembre se tuvo 80 reportes (25 casos más que el año anterior), mientras que el último día de diciembre fueron 120 animales los afectados (tres casos más que el 2021)”, precisó Dosman.



Uno de los tantos casos de animales perdidos por causa de la pólvora es el de Rocky, un perro de cinco años que lleva más de 10 días deambulando por las calles de la ciudad.



“Rocky se nos perdió el 25 de diciembre, estaba muy nervioso por la pólvora y el sonido de los comercios del sector. De un momento a otro se salió pero no nos dimos cuenta, solo lo supimos cuando llegó mi hermano a la casa y el perro no salió a saludarlo como normalmente lo hacía”, dijo Lilian Collo, propietaria de Rocky.



La mujer comentó que era usual que su mascota se asustara con el ruido de la pólvora, pero que siempre se escondía en lugares oscuros de su casa.



“Un vecino nuestro vio corriendo al perro y por más que lo persiguió no pudo detenerlo. Han pasado ya más de 10 días desde que lo perdimos y la incertidumbre se hace cada vez más grande, no sabemos en qué condiciones está y nos preocupa que esté herido o con hambre y sed. Lo extrañamos mucho, es parte de nuestra familia porque lo tenemos desde que era un cachorro”, comentó Collo.



Diciembre fue de celebración para los humanos, pero de tristeza para los animales. Un ejemplo de ello es que Dolly Flórez, propietaria de la fundación Huellitas de Ángel, tuvo que recibir cerca de 20 perros en su hogar en el último mes de diciembre porque estaban desorientados por la pólvora.



“Recibí 20 pero ya muchos de ellos los di en adopción o se regresaron a sus dueños. Casos como estos los vivo todos los diciembres desde hace 20 años que hago esta labor. Incluso, en el 2022, se me murió lastimosamente un perro a causa de un infarto por la pólvora”, expuso Flórez.



De acuerdo con el veterinario Luis Hernando Ortiz es normal que una mascota reaccione de esa manera a los ruidos de la pólvora, debido a que sus sentidos son más desarrollados que los de un ser humano.



“El sonido de la pólvora para los animales puede llegar a ser percibido por ellos como si fueran 190 decibeles. Para que se tenga una idea de eso, los aviones pueden llegar a tener normalmente un impacto de 100 decibeles en un humano, es decir que es casi el doble que eso para los animales” dijo Ortiz.

Él es Rocky, cualquier persona que tenga información de su paradero por favor llamar al 300 857 50 91. Foto: Especial para El País.

El abandono

Según Dolly Flórez, los casos de abandono que le llegan a su casa son múltiples: “tanto así que ahora tengo 30 perros, 15 de ellos los tengo porque fueron abandonados”.



Otros datos que muestran esta realidad son los entregados por Conexión Animal, que si bien no se han actualizado, siguen siendo cifras alarmantes.



“El único censo que existe en Cali sobre los animales en estado de calle y que, se supone que algunos están ahí por abandono, fue realizado por la Cooperativa de Trabajo Asociado de Prestadores de Servicios Agrupados (PSA) en el año 2021, el cual dice que hay 53.103, es decir, casi 4.3 animales abandonados por manzana”, reveló Patricia Dosman.

Maltrato animal

Geraldine Villamil, coordinadora del equipo de Bienestar Animal del Dagma, manifestó que constantemente están haciendo operativos en conjunto con la Policía Ambiental para enfrentar el maltrato animal y que los reportes crecieron en el 2022.



“En 2021 hicimos 78 operativos, pero en 2022 hubo 148. En esas visitas puede pasar que sea un malentendido; también puede ocurrir que haya una situación leve en la que se haga firmar un compromiso y, tanto nosotros como la Policía, hacemos visitas posteriores; pero están los casos en donde sí existe el maltrato extremo y se debe incautar el animal”, puntualizó Villamil.



La funcionaria explicó que, aunque Bienestar Animal hace presencia en los operativos, la única entidad autorizada para hacer incautaciones y sanciones es la Policía Ambiental.



“Los casos que más atendemos son animales que son dejados en balcones o terrazas todo el día, hay otros en los que los animales lloran mucho al interior de las viviendas entonces eso altera a las personas y, por último, casos de desnutrición severa en los animales”, expuso Villamil.