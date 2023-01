Por falta de orden y seguridad, desfile de autos clásicos no se volverá a realizar en la Feria de Cali

En exclusiva, se conoció este miércoles que la Asociación Amigos de los Autos Antiguos, organizadora del tradicional desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de Cali, tomó la decisión de no volver a realizar este certamen, debido a los problemas logísticos y de seguridad que se presentaron en la más reciente versión de este evento.



La asociación, que desde hace 21 años era la encargada de realizar el evento, aseguró que CorfeCali incumplió con los acuerdos establecidos, por lo que durante el desfile se presentaron distintos problemas logísticos que pusieron en riesgo la integridad tanto de los carros como de los asistentes a esta exposición.



“Hay un descontento muy grande con Corfecali porque incumplió con los compromisos adquiridos. La responsabilidad que asumió esta entidad era poner vallas de seguridad a lo largo del desfile para evitar que el público se metiera dentro del recorrido; sin embargo, esto no se hizo y se puso en riesgo la integridad de las personas. Hubo varios accidentes”, comentó Rodrigo Sarasti, el director del desfile.



Asimismo, Sarasti señaló que esté en un tema muy grave y complejo, porque al tratarse de un evento familiar, al que también asisten niños, se puso en riesgo la vida de los mismos, ya que por la falta de vallas no se delimitaron los espacios.



Además, resaltó que para esta versión del desfile se contó con la participación de carros especiales que viajaron desde otras partes del país y que, por esta misma situación, resultaron con afectaciones y rayones.



“El desfile al final fue todo un fracaso, así lo que se haya visto en televisión fuera muy bueno. Pero la gente terminó aglutinándose en las calles, lo que, repito, causó varios accidentes, además de carros que terminaron rayados y afectados por el público", agregó.



El organizador, también aseguró que en los próximos días van a sacar un comunicado oficial explicando lo sucedido y reiterando su posición de no volver hacer el desfile si persisten estas condiciones.



"La Feria de Cali fue exitosa desde el punto de vista económico para la ciudad, pero los espectáculos no se pueden hacer sin la seguridad requerida, no se puede jugar con la integridad de la gente ni de los carros. Los vehículos que salieron fueron absolutamente especiales, de coleccionistas que llegaron de muchas partes de Colombia, quienes decidieron no volver a salir porque el señor Argemiro Cortés, director de Corfecali, no puso las vallas de seguridad, que era un compromiso adquirido con anterioridad”, subrayó el Sarasti en nombre de la Asociación Amigos de los Autos Antiguos, también conocida como las '4A'.



Por su parte, El País intentó comunicarse con Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, para conocer su opinión, pero no fue posible y hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta.