Deserción, acoso y aulas deficientes: algunos de los 'males' que afectan la educación en Cali

Los concejales de Cali adelantaron este lunes una plenaria de control político en la que analizaron el panorama de la educación que reciben niños y adolescentes en las instituciones oficiales de la capital vallecaucana.



Esta iniciativa la lideraron el presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave, y las cabildantes Tania Fernández Sánchez y Alexandra Hernández Cedeño, con el respaldo de la mayoría de sus colegas.



Según Arroyave, el Concejo busca “hacer un inventario de esas problemáticas que afectan la educación pública con el apoyo de concejales y rectores, para luego cruzarlo con lo que tiene la Secretaría del ramo y poder entregar un gran documento al Gobierno Nacional en el mes de noviembre”.



Cabe decir que el próximo mes, los concejales de la ciudad se reunirán con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.



Lea además: Encuentran cuerpo de mujer embarazada que cayó junto con su padre al río Cauca



En ese sentido, desde el Concejo destacan que algunas de las prioridades de inversión están en la infraestructura física y en la conectividad de los planteles educativos de Cali. De hecho, este lunes 18 de octubre, el icónico colegio Santa Librada cumple 199 años de fundación, pero la Administración aún no resuelve los problemas estructurales, destacó Arroyave.

Deserción escolar

Tania Fernández, por otra parte, centró su intervención en la deserción escolar en la ciudad. “En Cali, 5 de cada 100 estudiantes que cursaron primaria y secundaria no se graduaron y 19 de 100 estudiantes entre 5 y 16 años, aún no han sido escolarizados por el sistema público”, según cifras Cali cómo vamos”, citó.



Para la concejal, es importante tener en cuenta el matoneo escolar como una de las posibles causas de esta deserción. “De 2018 a 2019 se recibieron en el Sistema Unificado Información de la Secretaría de Educación, 4.166 reportes por atención a escolares, entre ellos 416 por violencia sexual, 852 por violencia autoinfligida y 287 por acosos escolares”, dijo Fernández.



Frente a esto, la concejal Alexandra Hernández anotó que es necesaria la intervención de la Secretaría de Educación para ubicar a los niños que están por fuera del sistema educativo.



“Es urgente ubicar a los 144.109 niños que hacen parte de un censo de ciudad, pero no están en las aulas escolares”, precisó.



Lea además: Las quejas de los caleños por los problemas del mal parqueo en los carriles exclusivos del MÍO



Al respecto, el secretario de Educación, José Darwin Lenis, manifestó que, en los casos de deserción escolar, hay un grupo focal que busca al menor, pregunta por él en su hogar y documenta la situación. “Este tema educativo y de deserción es multidimensional e involucra a otras secretarías, entre ellas la secretaría de Salud”, explicó el funcionario.

Entornos violentos



Por otra parte, la concejal Ana Erazo se refirió a las situaciones de violencia o acoso que afectan a los menores en Cali. “Entre marzo y agosto de 2022, se han registrado 370 casos de presunta violencia sexual en menores de 17 años, según cifras de Cali cómo vamos”, recordó.



En el caso de las instituciones educativas, hay cinco denuncias en la Normal Superior, cuatro en el Colegio Rafael Navia, dos en la institución Aidé Guerrero, dos en la Pedro Antonio Molina y dos en República de Argentina.