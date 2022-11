Desbordamiento del río Cauca ya afectó a cinco municipios en el Valle; Lluvias seguirán este fin de semana

Hace 10 años que los habitantes del sector Las Palmas, en los alrededores de Juanchito, no vivían una emergencia como la que están afrontando en el momento.



Eso cuentan algunas familias que vieron cómo el río Cauca se metió en sus casas hasta más de un metro de altura. “Después de 10 años volvemos a inundarnos así y se supone que apenas están empezando las lluvias. Dios tenga misericordia de nosotros, porque no sé qué vamos a hacer”, expresó Carolina Viáfara, habitante de la zona.



Blanca Nubia Hernández, una paciente con diabetes, relató el viacrucis que padeció por vivir en la casa más bajita de la vereda Las Palmas.



“Antier, en la madrugada, empezó a salirse el río Cauca y yo me empecé a preocupar porque casi no veo, soy sola y vivo con mis 4 perros y 18 gatos, dos se me estaban ahogando. Además, entraron a la casa grandes cantidades de agua y por subir la nevera en una mesa se abrió la puerta y se me cayó la insulina y todos los medicamentos que tenía”, expresó Hernández.



Como Blanca son casi 500 las personas afectadas en las zonas inundadas de Candelaria, según un balance preliminar de la Alcaldía. Esto sin contar el caos vial generado en la carretera por el desbordamiento del río y la afectación de cultivos y familias en otros municipios del Valle.



Según la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, los niveles del río Cauca causaron sorpresa ayer por ser los más altos de los últimos once años, especialmente en sectores como Puerto Mallarino y Juanchito, a su paso por Cali, donde se tuvo un registro de 10,59 metros.



Aseguraron que el aumento de la velocidad de la corriente, en las últimas horas, se debe al aporte de ríos tributarios como el Timba, proveniente del departamento del Cauca.

El desbordamiento del río Cauca en la vía a Candelaria ha generado caos vial, la vía ha tenido que cerrarse por horas. Por: José Luis Guzmán / El País

El alcalde de Candelaria, Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, explicó que el municipio tiene 11 corregimientos, pero Juanchito es el que más presenta inundaciones. “Desde el jueves empezó a crecer el río hasta que se nos desbordó, y hoy tenemos una emergencia en sectores como la 94, Domingo Largo y Las Palmas de Juanchito”, dijo.



A parte de la temporada de lluvias, hay una problemática mayor que se presenta con el río Cauca, por lo que el Alcalde de Candelaria hizo una alerta para toda la ciudadanía.



“Aquí tenemos una situación muy seria y hacemos un llamado a la CVC, a Gestión de Riesgo Nacional y a la Gobernación del Valle del Cauca para crear una mesa de trabajo y mirar qué pasará con ‘la Vuelta de los Córdobas’. Esta es la parte del río Cauca donde hay una curva y esa curva ya hizo socavón, el cual va contra la vía, es decir, el socavón está afectándola y el riesgo es que de un momento a otro se desaparezca la antigua carretera de Candelaria”, advirtió Jorge Eliécer Ramírez.

Los habitantes del sector de Las Palmas se demoran dos o tres días sacando el agua con Motobomba de sus viviendas, lo que genera situaciones que afectan la salud de las personas.

Ante esta situación, Lisette Burgos González, diputada de la Gobernación del Valle del Cauca, manifestó que “esta problemática lleva año tras año y hoy la comunidad está cansada, tiene que tener una solución verdadera y concreta. Primero, las viviendas que se encuentran en Juanchito tan cerca del río deben de ser compradas entre la Nación y el Departamento, para que esas personas no corran el riesgo”.



De acuerdo con los pronósticos de la CVC, es probable que se registren lluvias moderadas en el día de hoy, además reiteraron que la mayoría de los suelos de las cuencas en el Valle se encuentran con altos porcentajes de saturación, lo que amenaza derrumbes para las cuencas de los ríos Guachal, Fraile, Claro, Riofrío, Guadalajara, Miravalles y Obando.

La comunidad que vive en alrededores del km 52, en la vía la mar se arriesga al cruzar este puente derribado por el río. Foto: Jorge Orozco / El País

Balance regional

El río Cauca se desbordó también en Yumbo, donde se afectó la zona de Cencar; en Vijes se han inundado cultivos; en Jamundí hay fincas anegadas y pérdidas de cultivos y en Yotoco, se salió el río al borde la carretera.



En otras poblaciones como Riofrío se presentó la pérdida parcial de la banca en la vereda Miravalle Bajo y Fenicia, dejando a 100 familias damnificadas por el paso restringido.



En Ginebra también hay problemas en algunas carreteras y en Caicedonia hay varias vías colapsadas por derrumbes.



Asimismo, en Pradera se presentó una creciente súbita del río Bolo, afectando la zona urbana. Al momento se registran afectaciones en 3 viviendas en los barrios Las Vegas y Marsella, los cuales se encuentran en la margen del río, según informó la Unidad de Riesgos.