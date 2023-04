Denuncian publicidad engañosa de empresa que replicó exposición de Vincent Van Gogh en Cali

Usuarios de redes sociales denuncian que el evento de exposición inmersiva de la obra del pintor Vincent Van Gogh en Cali no es lo mismo que se mostró en la publicidad. Al parecer, una empresa ajena a la que ha organizado el evento en Bogotá y otras ciudades del mundo habría replicado la exposición.



Una persona que ingresó al evento que se llevó a cabo en La 66 Central Park denunció a través de un video en redes sociales presunta publicidad engañosa. Varos usuarios manifestaron su inconformidad y dijeron sentirse estafados, pues la boleta cuesta $80.000.



"Una de las chicas encargadas me dijo que el promotor replicó la exposición y dejó todo tirado y se lavó las manos", señaló la persona que grabó el video.



En el video se alcanza a observar que no hay espacios de experiencia inmersiva tal como lo prometen en la publicidad, pues el piso de una de las instalaciones ni siquiera está proyectado. De hecho, la famosa cama de la pintura El Dormitorio de Arlés, no se encuentra en la posición correcta. Además, el techo se observa destapado y cubierto con bolsas negras.



De acuerdo con varios usuarios de redes, este no sería el evento original y se trata más bien de una réplica de la exposición Beyond Van Gogh Colombia: The Inmersive Experience, que se realizará en Cali en el Centro Comercial la Estación, el cual viene de Bogotá, donde tuvo una gran acogida.



Beyond Van Gogh: The Inmersive Experience, fue creada por el director creativo francocanadiense Mathieu St-Arnaud y su equipo del reconocido Normal Studio, de Montreal, Canadá.



Esta exposición llegó a Colombia tras su paso por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Chile y Perú. Es un espacio para que las personas puedan experimentar la experiencia de inmersión mediante figuras en 3D, museografía, proyecciones inmersivas y ‘selfie spot’.



Las boletas para el evento original se pueden conseguir a través de Colboletos o comunicándose al 661 1111. Beyond Van Gogh: The Inmersive Experience abrirá sus puertas del 10 de mayo al 11 de junio del 2023 de 10:00 a. m a 8:00 p. m.