El Silencio, la editorial independiente de Cali que llegará con autores locales a la FILBo 2023

Ediciones El Silencio nació en el 2015, en Cali. Hoy sigue publicando con las uñas, pero siempre con entusiasmo.



Atraídos por los escritores, poetas y pensadores del Valle del Cauca (tierra rebelde y vibrante, pero también esclerótica y caníbal), la editorial autores emergentes y conocidos cuyo potencial sea detectado: Conchita Penilla ('Las palabras del abuelo: cuentos del Pacífico'), Juan Fernando Merino ('La orquesta submarina y otros relatos juveniles'), L. C. Bermeo Gamboa ('Libro de las digresiones'), Álvaro Bautista ('8+1 y otros relatos'), son algunas de las novedades que presentará El Silencio en la FILBo 2023. También otros libros editados junto con otras editoriales (Sic Semper Ediciones) y librerías locales (Oromo Café), como 'Voces en primera línea', que se ha vuelto un bestseller. Y apuesta a que 'El Valle relata', una antología de relatos escritos por 34 escritoras vallecaucanas, también lo será.



El equipo editorial de El Silencio está integrado, desde el 2018, por Freya Liv Quintana y su fundador Juan Moreno Blanco, Jonathan Valencia, Lady Tatiana Ladino y Juan Sebastián Rojas.



“A los 35 años reconozco lo que más me apasiona: enseñar, escribir, dibujar y editar libros. Por eso trabajo con El Silencio, porque admiro lo que hacemos y realizo mis sueños librescos con esta editorial. Conformamos un pequeño equipo de planta de nuestra editorial, que ahora mismo resuena, publica y gana reconocimiento en la ciudad”, expresa Juan Sebastián Rojas, docente, escritor y director de Ediciones El Silencio.



¿Cómo lo han logrado?



Desde la página (www.edicioneselsilencio.com), ofrece un servicio integral de publicación incluyendo diseño, diagramación, corrección, ilustración y hasta traducción.



“Organizamos ferias de libro en colegios, conversatorios, talleres de escritura y edición. No es papita pa'l loro ser una empresa aterrizada que tiene deseos de poner a sus autores a volar por el mundo, a través de sus libros”, comenta Rojas.



No obstante, el trabajo de El Silencio ha dado frutos y se escucha. Ahora mismo, junto a la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la editorial tiene la oportunidad de que sus autores estén en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, participando en diferentes conversatorios y exhibiendo sus libros en el stand «Cali es cultura popular», Pabellón Colombia (Segundo Piso). Entre el 21 y el 30 de abril, Ediciones El Silencio tendrá más de 15 eventos en la FILBo.



Eventos destacados



Con la presentación de ‘Borges en francés’, de Juan Moreno Blanco (sábado 22 de abril, a las 6), se conmemoran los 100 años del debut del escritor Jorge Luis Borges, quien en 1923 publicó su libro de poesía ‘Fervor de Buenos Aires’.



El novelista caleño Julián Chang estará con ‘Los desterrados', que presentará el miércoles 26 de abril a las 3:00 p.m. El crítico Jaír Villano presentará ‘Un ejercicio del fracaso’, el jueves 27 de abril, a las 4:00 p.m. El cronista Gustavo Gutiérrez, presentará ‘Lágrimas de la 13 con 10 y otras crónicas’, el domingo 30 a las 11:00 a.m.



“Editar en tiempos sabrosos no es volar en helicóptero. El papel está caro. Los ingresos se nos van en edición e impresión. Algunas librerías independientes prefieren darle la vitrina principal a las grandes editoriales. Sigo invirtiendo mi sueldo de profesor con tal de asegurar que la empresa flote mas no se hunda («fluctuat nec mergitur»). Nos faltan muchas más mujeres en nuestro catálogo. Y Chatbots. Y ogros de Ceylán. Y enanos bolañianos. La Dian nos trata como cualquier negocio de perros calientes”, dice con ironía Juan Sebastián Rojas.



“Pero no operamos por ‘amor al arte’. Más bien por la necedad como virtud y porque El Silencio sea un elemento para aportar a que por fin haya paz en Colombia”, concluye el editor.



Agenda de autores caleños en la FILBo:

Lugar: «Cali es cultura popular», Pabellón Colombia (Segundo Piso, Corferias).



-Viernes 21 de abril:

4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro:

‘La Orquesta submarina y otros relatos juveniles’ del escritor Juan Fernando Merino.



-Sábado 22 de abril:

6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del libro:

‘Borges en Francés’ del escritor Juan Moreno Blanco.



-Martes 25 de abril:

2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Presentación del libro:

‘Relatos ilustrados 8+1’, del escritor Álvaro Bautista Cabrera.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro:

‘Un ruido blanco’ del escritor Gustavo Bueno Rojas.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación de los libros:

‘Voces en Primera Línea’ y ‘Todo un pueblo en la memoria 28A.

6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del poemario en asturiano-español:

‘Monumento al olvido’ del poeta Alberto Cueva Lobelle.



-Miércoles 26 de abril:

3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Presentación del libro:

‘Los desterrados’ del escritor Julián Chang. Moderado por Jaír Villano.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro:

‘Peter Pan ha muerto’, del escritor Daggo Leopoldo Rodríguez.



5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación del libro:

‘El arte en la construcción del ser: cine, literatura y psicoanálisis’ del psiquiatra Juan Carlos Rojas Fernández. Moderado por Marco Fierro, psiquiatra, Mg. en Filosofía u escritor.



6:00 p.m. a 6:50 p.m.

Presentación del libro:

‘Libro de las digresiones’ del escritor y periodista L. C. Bermeo Gamboa.



-Jueves 27 de abril:

4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Presentación del libro:

‘Un ejercicio del fracaso’ del crítico Jaír Villano.



-Viernes 28 de abril:

5:00 p.m. a 5:50 p.m.

Presentación del libro:

‘El Valle Relata’ a cargo de Isabel Salas.



-Sábado 29 de abril:

11:00 a.m. a 11:50 a.m.

Presentación del libro:

‘Muchedumbres II’, del escritor Juan Sebastián Rojas.



2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Presentación del libro ilustrado juvenil:

‘Lunar’, del escritor Luis Miranda Echeverry.



3:00 p.m. a 3:50 p.m.

Conversatorio de editoriales independientes caleñas.



-Domingo 30 de abril:

11:00 a.m. a 11:50 a.m.

Presentación del libro:

‘Lágrimas de la 13 con 10’, del cronista Gustavo Gutiérrez.