Debate en el Concejo por la nómina sin renovación de Telco

Ante los recientes cuestionamientos de concejales y líderes de la ciudad acerca del futuro del componente de telecomunicaciones de Emcali, Libardo Sánchez Agredo, gerente de Telco presentó un panorama general en la Comisión de Entidades Descentralizadas.



Sánchez se refirió al presente y futuro de esa unidad estratégica, dejando en evidencia que uno de los problemas que posee es el personal o planta de cargos actual, la cual calificó de “taco en el camino para sostener el costo y las pérdidas de este”.



Lea además: ¿Qué pasó con las obras de la malla vial de Cali? Proyecto debía estar listo en diciembre, pero solo va al 25 %



Ante esto, el concejal Roberto Ortiz Urueña, indicó que Emcali debe revisar el personal que está en edad de retiro para que cedan esos espacios y se contraten personas nuevas, jóvenes que puedan dar un cambio a Telecomunicaciones.



A su vez, el concejal Carlos Hernando Pinilla Malo también expresó que sostener más de 400 empleados, que han sido desplazados por la tecnología y la automatización de procesos, le está pasando factura a la compañía.



Para Pinilla Malo, el no poder adelantar el plan de retiro para los empleados de Telco, también tendría presión de los sindicatos, lo que pone en alto riesgo a esa unidad.



Cabe recordar que, en los últimos dos años, más de 20 mil clientes se han retirado del servicio, lo que ha generado que al día de hoy el componente de telecomunicaciones presente una pérdida acumulada, en la última década, de unos $570 mil millones.



Además, aseguraron que la inversión de $100 mil millones que hizo Emcali en la instalación del cable submarino, al día de hoy no genera utilidad, al contrario, cada día hay más quejas por el servicio.



Sumado a esto, el concejal Ortiz también advirtió que Emcali ha sido víctima de robo en su infraestructura en repetidas veces, afectando a los clientes, cosa que según él, no sucede con otros operadores como Claro, Tigo o Movistar.

Lea también: La alerta que hay por los efectos de la pólvora en los animales durante diciembre



Según la empresa, entre enero y junio de este año se han registrado más de 500 casos de robo de cable. El gerente de Telco denunció que hay bandas organizadas atacando la infraestructura de Emcali, especialmente, y no de otros operadores.



“Telecomunicaciones debe ser la empresa de tecnología del Distrito, Cali tiene que ser socia de alguna institución a nivel mundial, de no hacerse este año perderemos $75 mil millones y el otro año otros $75 mil millones”, dijo Pinilla Malo.