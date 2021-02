¿Cómo y cuándo iniciarán obras del Parque Corazón de Pance? Habla el director de la CVC

Erika Mantilla

Este año la CVC hará parte de proyectos claves para Cali como el ecoparque Corazón de Pance, culminar el reforzamiento del jarillón del río Cauca, además de obras en la ladera y los ríos de la ciudad.



En entrevista con El País, el director de la CVC, Marco Antonio Suárez, da a conocer el cronograma en inversión de estos proyectos pero además aclara por qué la corporación quedó mal ubicada en el ranking de las CAR, que realizó Minambiente.



¿En el 2021 qué obras de la CVC verán los caleños en su ciudad?

​

Vamos a entregar una adecuación de senderos de ecoparques en Bataclán, Pizamos y La Bandera. Estos espacios permitirán que los caleños puedan hacer recorridos y deporte en espacios verdes. También vamos a realizar obras en Cristo Rey, las Tres Cruces, para mejorar sus condiciones ambientales. Además, estamos haciendo una importante adecuación cercana al embalse de Cañaveralejo –en inmediaciones de la Sirena-.



Esas obras las entregamos de aquí a junio y tienen una inversión cercana a los $22.500 millones. Hace poco se celebró el día de los humedales y las lagunas de Charco Azul y Pondaje son quizá los sitios más deteriorados e impactados ambientalmente en Cali.



¿Qué están haciendo para recuperar ese espacio?

​

Ese es un foco que lleva muchos años y estamos haciendo una intervención por fases. Inicialmente vamos a realizar un biofiltro en la laguna 4 de Charco Azul, también vamos a construir un centro de educación ambiental. Asimismo, un muro de cerramiento. Vamos a recuperar la laguna, pero es un trabajo que realizaremos hasta el 2022. Pero ese tipo de ecosistemas hay que estarles haciendo monitoreo y limpieza constante.

Un proyecto muy mencionado y en el que la CVC hace parte es el Parque Corazón de Pance, ¿este año sí veremos el inicio de obras?

​

Los diseños de la obra los tiene que suministrar la Alcaldía de Cali. Una vez nos los den, se apropiarán unos recursos de sobretasa ambiental con vigencias futuras (entre $53.000 millones y $76.000 millones) empezando en el 2021 para que el parque sea una realidad en 2023. La Alcaldía además colocará algunos recursos del préstamo que está tramitando. Se estima que el parque costará entre $112.000 y $120.000 millones. Hoy se están adquiriendo los terrenos que pertenecen a los particulares para hacer la intervención. Por ahora la CVC entregó obras de lo que será la entrada al Parque, obras de renovación, casetas para educación ambiental, una especie de mirador.



Otro proyecto importante es el reforzamiento del jarillón del río Cauca. ¿Cuándo culminará ese proceso?

​

El proceso va bien pero hay unos tramos en el sector de Floralia donde es imposible hacer la reubicación, entonces nos tocó cambiar los diseños. Pero este año tenemos que terminar el reforzamiento total de los 16 kilómetros del jarillón.



¿Entonces si no se puede reubicar algunos sectores Floralia cómo van a reforzar ese sector?

​

Allí el reforzamiento no se hizo al borde, sino al interior del río, por eso se hicieron los cambios en los diseños.

Lea además: Temporada seca se extenderá hasta finales del mes

Cambiando de tema, en diciembre pasado el Minambiente dio a conocer el Índice de Evaluación de Desempeño Institucional (IEDI), del 2019. Tras evaluar a las 33 autoridades ambientales, la CVC quedó en los últimos lugares. ¿A qué se debió esta caída tan drástica?

​

La CVC en el 2017 y 2018 tenía unos puntajes altos y estaba entre los primeros lugares, pero en el 2019 cambiaron la metodología porque no la socializaron adecuadamente y la CVC bajó a los últimos lugares. Hicimos la evaluación y observamos que mucha información que nosotros teníamos no se aportó con las nuevas metodologías.



¿Qué indicadores cambiaron para que se diera esa caída?



Minambiente trato de homogenizar lo que por su naturaleza es heterogéneo. Le doy un ejemplo: Uno de los ítems es suscribir el 10% de convenios internacionales frente al presupuesto del año, entonces hay CAR que tienen un presupuesto de $10.000 millones y si tiene convenios por $1000 millones entonces tiene indicadores altos, pero la CVC tiene un presupuesto de $260.000 millones y firmar convenios internacionales por $26.000 millones es bastante complicado. Pero es solo un índice.



¿Entonces ese mal ranking de la CVC persistirá para el 2020?

​

Tenga la plena seguridad que para el 2020 ocupará el lugar que siempre ha tenido, entre las mejores CAR del país. Esto porque ya el Minambiente nos explicó bien la metodología. La CVC es la corporación Regional Autónoma referente de Colombia. Casi todos los proyectos técnicos que hacemos aquí son replicados en el resto del país. La CVC es una entidad financiera, administrativa y técnicamente muy sólida. Esto fue un impase. El próximo IEDI saldrá en mayo.



¿En qué quedó el tan nombrado proyecto del acueducto regional del Sur del Valle?

​

La idea de ese proyecto es suministrar agua al sur de Cali, su área de expansión y Jamundí en los próximos 50 años. Pero la CVC no puede adelantar la elaboración de la etapa que sigue, que es la elaboración de los diseños, sin que cuente con el respaldo del municipio de Cali y Emcali.



He enviado tres cartas al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y al gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, preguntándoles si vamos o no con el proyecto. Hasta ahora no hemos recibido respuesta.



Pero quiero ser franco con los caleños: yo no puedo adelantar ese proyecto sin el apoyo de la Alcaldía de Cali y Emcali, si ellos no me dicen que van a continuar yo no le puedo jalar a ese proyecto. Estoy esperando la respuesta de ellos.



A nivel del Valle del Cauca, ¿cuál es su proyecto más importante?

​

Tenemos un proyecto que se llama estufas ecoeficientes donde remplazamos estufas de madera y les hacemos unas estufas ecológicamente sostenibles, aspiramos llegar a 5000. Eso evita que nos acaben con el bosque para leña y que haya contaminación.



Segundo, vamos a hacer plantas de tratamiento de agua individuales y pozos sépticos. Acabamos de adjudicar la Ptar de Buga, Jamundí y Palmira está en ejecución. Tenemos proyectada la Ptar de Florida, Cartago y también estamos finiquitando los detalles del sector de Borrero Ayerbe.



Además, este año la meta de Valle más Verde es sembrar 3 millones de árboles, fuera del 1.6 millones que sembramos en el 2020. Frente al tema de la PTAR, específicamente en el distrito de riego, en Roldanillo, en la vereda Tierra Blanca, están solicitando una porque todas las aguas negras del municipio las están vertiendo a los canales donde después se toma el agua para regar los cultivos…



Ya hablé con el alcalde de Roldanillo, él se comprometió a suministrarme el sitio para hacer la PTAR, pero yo necesito que se cumplan tres condiciones: 1. Que el sitio donde se construya la Ptar exista un plan de saneamiento y manejo de vertimientos 2. Que el predio sea del Municipio 3. Que se tenga la servidumbre de los colectores. Eso no es difícil sino pura gestión administrativa. Con eso hago la PTAR. Si el Alcalde de Roldanillo me entrega esos requisitos antes de junio, yo licito para que entre 2021 y 2022 tengamos la PTAR de Tierra Blanca.

Lea además: Temporada seca se extenderá hasta finales del mes