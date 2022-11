Comerciantes ofuscados y taxistas felices: las dos caras que dejó el día sin carro y sin moto en Cali

Opiniones divididas dejó el desarrollo de la segunda jornada del día sin carro y moto en Cali. Por una parte hay quienes se beneficiaron de esta actividad, como los taxistas, mientras que, por otro lado, algunos ciudadanos argumentaron que esta iniciativa afectó a muchos sectores.



En la jornada de ayer dejaron de circular más de 700.000 vehículos, según la Secretaría de Movilidad, lo que permitió que en las calles de la ciudad se vieran una gran cantidad de taxis, buses del MÍO y bicicletas.



“Este día sin carro y sin moto es lo mejor para nosotros, por mí que se hiciera más seguido porque los trancones diarios imposibilitan nuestro trabajo. Yo en un día normal me hago los $ 70.000 de entrega y me quedan libres $ 30.000, pero con esta jornada podría estarme haciendo la entrega y por ahí más de $ 200.000 libres”, manifestó Álvaro Castaño, quien hace 14 años labora como taxista.



Asimismo, para el arquitecto e investigador en ordenamiento urbano, Julián Ricci, esta jornada fue una oportunidad para transportarse a su trabajo en su bicicleta, y opinó que con estas iniciativas se concientiza a la ciudadanía frente a lo que serán las ciudades del futuro, en donde debe predominar la infraestructura para el peatón y la bicicleta. “Al haber menos actores en la vía me fue mucho mejor llegando a mi trabajo, ya que hay menos posibilidades de accidentes. Además, se siente mejoría en la calidad del aire y la educción del ruido”, resaltó Ricci.



Efectivamente, según Dagma, el Índice de Calidad del Aire estuvo en un promedio de 30, cuando normalmente está en 65.



No obstante, también hubo personas que no estuvieron de acuerdo con la realización de este proyecto, pues expresaron que lo único que logró fue perjudicar a la ciudadanía.



“El servicio de MÍO está pésimo, llevo más de media hora esperando y nada que llega el bus, voy a llegar muy tarde a mi trabajo por esta demora y se supone que eso no debería de pasar porque hoy hay más buses y las calles están prácticamente vacías”, indicó Melba Ramírez, usuaria del MÍO, mientras esperaba en la estación Unidad Deportiva por la ruta para llegar al barrio Salomia.



Por otra parte, la tradicional congestión del centro de la ciudad quedó en el olvido, las calles desiertas y locales vacíos fueron los protagonistas en este sector de Cali.



“Esto nos afecta mucho, el tránsito de personas no es el mismo. Por ejemplo, yo me podría hacer un millón de pesos en un día normal, pero con este día las ventas disminuyen hasta en un 50 %”, comentó Mayra Vidal, comerciante del centro de Cali.



Además, Vidal dijo que es positivo que se quiera pensar en el medio ambiente de la ciudad, pero que hizo falta una organización más efectiva por parte de la Alcaldía.



“Cosas como estas se pueden hacer en otros meses como enero o febrero, en los que de pronto el fluido de las ventas no es de la misma forma, pero no a fin de año, que es el tiempo en el que nosotros los comerciantes aprovechamos y tratamos de reponernos”, agregó.

Balance de las autoridades

Según cifras de la Secretaría de Movilidad, en total durante el día sin carro y moto de ayer se registraron alrededor de 612 comparendos y cerca de 105 inmovilizaciones.



Además, se reportó que alrededor de unos 250.000 vehículos no ingresaron a Cali. “La gente acató la norma, en total solo hicimos dos infracciones por no cumplir la norma en las entradas de la ciudad”, dijo Jhon Jairo López, agente de tránsito.



Por su parte, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, informó que el MÍO apoyó positivamente el transcurso del día sin carro y sin moto y que no hubo novedades en la prestación del servicio: “Tuvimos un balance muy positivo, la gente accedió fácilmente a nuestro sistema, atendimos las rutas y tuvimos muy buenas frecuencias que fueron menores a los cinco minutos de espera”.



A tener en cuenta

Las jornadas de día sin carro y moto en Cali no se realizaban desde el año 2018.



El Dagma entregó el balance de la jornada de día sin carro y moto de ayer, manifestando que “la calidad del aire durante este día se clasificó como buena, de acuerdo con los registros arrojados por las nueve estaciones de monitoreo de aire que hay en diferentes puntos de la ciudad”.