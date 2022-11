Cali, una ciudad donde cada vez son más los adultos mayores; ¿cuál es la razón?

Cali es una ciudad cuya pirámide poblacional se está invirtiendo lentamente, año tras año. Cada vez más hay mayor concentración de personas en edades adultas, mientras la base de la pirámide, los niños y jóvenes, se reduce.



“Es un proceso normal en la medida en que las sociedades se van desarrollando. No solo pasa en Cali. Cuando una población se desarrolla, las familias numerosas de otrora son menos comunes. Adicionalmente, con los avances en la medicina, la expectativa de vida aumenta. Por eso tenemos más adultos mayores, y menos nacimientos que los que se registraban hace una década”, dice Marvin Mendoza, director del programa Cali Cómo Vamos.

Según las estadísticas del programa, definitivamente en la ciudad están naciendo menos niños. Por ejemplo, entre enero y julio de 2022, nacieron 11.655 bebés; 641 menos que en el mismo periodo del año anterior.



En los reportes del Dane se lee que desde 2015 la cifra de nacimientos anuales en Colombia bajó un 7.5 %. Mientras que en 2015 nacieron 660.999 colombianos, en 2021 fueron 611.669: 50.000 bebés menos.

100 de cada 1000 nacidos en 2021 tuvo bajo peso, para un total de 1178 bebés.

Las muertes, por fortuna, siguen siendo menos que los nacimientos, aunque la brecha se ha ido cerrando. Entre enero y julio en Cali fallecieron 10.132 personas, apenas 1523 menos que las que nacieron. De ahí que las proyecciones de la entidad en cuanto a incrementos en el tamaño poblacional son de solo un 1 %, cuando hace unos años era del

3 %. Es decir, todavía se proyecta que los fallecimientos van a ser menores que los nacimientos, pero por un margen muy estrecho.

Una ciudad por encima de los 60

Según el informe ‘La ciudad del adulto mayor’, de Cali Cómo Vamos, en la capital del Valle y Yumbo son 396.129 las personas mayores de 60. En otras palabras, 17 de cada 100 habitantes son adultos mayores.



Un dato que llama la atención es que 81 de cada 100 no estudia ni trabaja. Es lo ideal: en la vejez se es dueño del tiempo libre después de haber trabajado y estudiado toda la vida. Pero, la cifra, entonces, indica por otro lado una problemática: un 19 % de los adultos mayores trabajan, y no porque lo quieren hacer; la mayoría de ellos necesita trabajar para subsistir.

Entre enero y julio de este año en Cali nacieron 11.655 bebés. Los nacidos hombres disminuyeron 7.9% con respecto a 2021; los nacidos mujeres subieron un 2.4%.

“Muchos de los adultos mayores que trabajan en Cali y Yumbo están en la informalidad. Y gran parte trabaja porque no tiene los recursos necesarios para su subsistencia, no porque quieran hacerlo, aunque también hay otro grupo de adultos mayores que trabajan porque desean. Esa es una diferencia importante”, comenta Marvin Mendoza, director de Cali Cómo Vamos.



En promedio, los ingresos mensuales de los adultos mayores en Cali y Yumbo son de un $1.125.000. La mayoría obtiene esos recursos de su pensión básica. De ahí la necesidad de trabajar para muchos, además, por otra condición: 16 de cada 100 viven en hogares con pobreza monetaria; 4 de cada 100 viven en hogares con pobreza monetaria extrema.



En materia de salud, solo 3 de cada 100 adultos mayores en Cali y Yumbo no están afiliados al sistema de salud como cotizantes o beneficiarios. A la mayoría les descuentan el pago de la salud de su pensión. Y sucede un fenómeno curioso: la percepción sobre el sistema de salud depende del régimen al que pertenezcan.

En 2021, las tres principales causas de muerte en Cali fueron las enfermedades del corazón, enfermedades parasitarias e infecciosas como el covid y padecimientos cerebrovasculares.

Si es el régimen subsidiado, así se presenten demora en las citas médicas, dificultades para la atención, el hecho de no pagar nada hace que la satisfacción de la persona con el servicio sea alta. En el régimen contributivo, en cambio, la percepción del servicio de salud es que es deficiente. Un mismo servicio tiene dos miradas, percepciones, dependiendo de si se paga o no.



Sin embargo, pese a las barreras en la atención, los tiempos de espera, los adultos mayores son los que menos insatisfacción tienen con el sistema de salud, y a su vez son los que más lo usan.





El transporte público es uno de los lugares donde más inseguros se sienten los adultos mayores en Cali.

La oferta cultural, deportiva, recreativa para los adultos mayores en Cali y Yumbo, además, es reducida. No son pocos los que afirman sentirse solos, estresados o deprimidos. El año pasado se reportaron 16 suicidios; 14 de adultos mayores hombres, 2 de mujeres.



“En términos generales, la conclusión del estudio es que los adultos mayores de Cali y Yumbo no están en una condición deteriorada frente a otros grupos poblacionales. Es decir: hay problemáticas más profundas y evidentes en grupos poblaciones diferentes a los adultos mayores, como es el caso de los jóvenes. Sin embargo, esto no significa que los adultos mayores no tengan problemáticas en salud, seguridad, ingresos. El llamado es voltear la mirada hacia ellos y establecer unas mejores condiciones para su vida, en una ciudad donde ya es evidente que la pirámide poblacional cambió: cada vez serán más los mayores de 60 y menos los niños”, dice Marvin Mendoza, director del programa Cali Cómo Vamos.