El 90 % de las cámaras de seguridad de Cali estarían funcionando antes de fin de año

Antes de finalizar el año estarían funcionando el 90 % de las cámaras de vigilancia de la ciudad, según el compromiso que realizó ayer el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, en el Concejo.



De acuerdo con el funcionario, hay en la ciudad 2031 equipos y la idea es que 1500 estén en óptimas condiciones para final del año, gracias a una inversión en mantenimiento que se está ejecutando en este momento.



El concejal Juan Martín Bravo recordó que en un informe de la Contraloría local se indicó que el 66 % de las cámaras de vigilancia de Cali no estaban funcionando y aseguró que desde el año 2020 y hasta la fecha se han invertido alrededor de $25.000 millones en mantenimiento. “Pregunto, ¿este dinero no es suficiente para la recuperación de las cámaras de vigilancia?”.



El Secretario de Seguridad dijo que anualmente se requiere invertir en mantenimiento de los equipos porque algunos son muy viejos y señaló que para el 2023 está pidiendo una inversión de $30.000 millones, con el fin de adquirir un sistema de monitoreo. “A eso apuntamos, vamos a invertir con recursos propios $ 9.000 millones y pedimos al Gobierno Nacional $30.000 millones para fortalecer el sistema de vigilancia”, añadió el funcionario.



El concejal Fernando Tamayo dijo, durante el debate al proyecto de presupuesto que el problema de la seguridad de Cali no es solo de falta de recursos sino de falta de visión de la Administración que le ha dado poca relevancia a este tema.



“Para el año 2020, el presupuesto de seguridad era de 2,43 % del total de recursos del Municipio; en el 2021 fue 1,98 % y en el 2022, 1,87 %, es decir que va en descenso”.



La Secretaría de Seguridad proyecta que la ciudad requiere unos $180.000 millones para la seguridad, pero el presupuesto para esta dependencia apenas llega a $67.000 millones para el próximo año.



Durante el debate del presupuesto de Cali para 2023, que se seguirá discutiendo esta semana, se cuestionó también la falta de la política de seguridad, de la cual se viene hablando hace varios años. Incluso se han invertido más de $15.000 millones en su construcción.



El concejal Roberto Rodríguez aseguró que esta política es una herramienta que permite pensar a futuro y que hoy no está. “Debe haber más responsabilidad, que se entregue una evaluación todo los relacionado con seguridad”, dijo.