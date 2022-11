¿En qué va la licitación del Parque Tecnológico San Fernando? Responde Liliana Sierra, secretaria de Desarrollo

El proyecto del Parque Tecnológico San Fernando ya no será adjudicado el próximo 30 de noviembre. Liliana Sierra Chávez, secretaria de Desarrollo Económico de Santiago de Cali, le contó a El País que a la licitación pública “no se presentó ningún oferente, el proceso quedó desierto”.



Asimismo, la funcionaria explicó los pendientes de su organismo de cara al último año de la Administración y dio claridad sobre la estrategia del Fondo Solidario, cuestionada la semana pasada por el Concejo de la ciudad debido al poco recurso para invertir en el 2023.

Liliana Sierra Chávez, secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

Con el anuncio del Parque Tecnológico San Fernando, ¿no le preocupa que el proyecto no esté listo antes de terminar el 2023?

El proceso se vuelve a publicar en enero y el plazo de ejecución de la obra es de diez meses, entonces sí se alcanzaría a terminar en el 2023.



Digamos que puede haber imprevistos, es muy difícil que en una obra, cualquiera que esta sea, no haya alguno, especialmente porque está lloviendo mucho.



Estamos justos para terminar, pero ese es el tiempo que hay. En el caso en que la obra tenga que extenderse hasta la otra Administración, digamos que hay mucho proyectos a los que les ha pasado. Ahora, nosotros solo vamos a construir la primera fase de las dos que el Parque tiene, entonces la idea igual es que el próximo alcalde pueda terminar el proyecto.

¿Qué otros proyectos tiene pendiente la Secretaría para el último año de la Administración?

Nos queda haciendo falta, por ejemplo, un proyecto que es el de ‘Marca ciudad’, ya la empresa de Bogotá que se ganó el contrato está avanzando con las propuestas y más cosas al respecto.

Con esta iniciativa, Cali empezará a tener una marca que no va a corresponderle a las alcaldías, sino que será de ciudad, entonces el próximo alcalde que llegue no puede sacar una como la del ‘Puro corazón por Cali’, sino que ya quedará una definida para todos los gobiernos de ahora en adelante y eso le ahorra recursos a la ciudad.



También tenemos la Comisión Fílmica, un proyecto que busca atraer las producciones cinematográficas para que se puedan hacer en nuestra ciudad, se están recogiendo firmas que son necesarias para avanzar y lo bueno es que esto no le costará recursos al Distrito porque se crea a través de un decreto.

La estrategia del Fondo Solidario fue cuestionada por algunos concejales por el bajo presupuesto para el otro año, pero ¿cómo va la ejecución en el 2022?

Para el Fondo se nos asignaron $ 17.000 millones del empréstito, pero de ese monto vamos a ejecutar este año $ 11.500 millones. Empezamos a desembolsar a partir de mayo, aunque el contrato empezó antes, pero nos demoramos mientras coordinábamos la logística.



El operador de este contrato es la Cooperativa Financiera de Antioquia, CFA, entonces en mayo desembolsamos $ 683 millones, después $ 1780 millones en junio y números más o menos así. Para este momento hemos girado cerca de $5000 millones.



Por otro lado, tenemos la línea de capital semilla, con la cual se dan otros $ 3000 millones.

¿No es muy poco lo que queda del año para invertir los $ 6500 millones que hacen falta de la línea de crédito del Fondo?

Lo que pasa es que la CFA está desembolsando recursos todos los días, pero para los reportes ellos nos hacen unos lotes, entonces cogen a 100 personas, 70, 60, lo que sea. Mientras ellos los acumulan, nos pasan la cuenta, pero mientras eso sucede están girando dinero todo el tiempo y tenemos cronogramas de desembolsos hasta diciembre. Vamos a entregar sin problema esos $ 11.500 millones completos.

Si el recurso total para este año era de $ 17.000 millones, pero solo se van a invertir $ 11.500 millones, ¿qué va a pasar con el resto?

Esos $ 5500 millones que faltan los estamos guardando para el próximo año porque ya en este no los alcanzamos a ejecutar, lo que pasa es que la dinámica de este proyecto no es como que ‘presto y chao’, es algo supremamente complejo.

Por eso es que esto no es un negocio para nadie, por eso ningún banco se quiso meter a este contrato, porque no es negocio tú prestar dinero, pero que para ello necesites tener un equipo de trabajo enorme, recibir solicitudes, hacer visitas, capacitar a la gente, hacer acompañamiento y un montón de cosas más.



Así no funciona un banco, ellos te prestan y chao, si usted no paga lo embargo o lo que sea. Aquí lo que queremos es que a la gente le vaya bien para que sus negocios crezcan, la inversión retorne y ellos creen nuevos puestos de trabajo.



Para resumir, eran $ 17.000 millones en total, pero solo alcanzamos a invertir $ 11.500 este año y el resto nos toca pasarlo al 2023 simplemente porque no nos da para hacer más colocación durante este año.

Los concejales cuestionaron que el recurso del Fondo para el 2023 iba a ser de $ 3000 millones, pero usted habla de $ 5500 millones. ¿Cómo quedará entonces el presupuesto?

Bueno, el otro año tenemos para la línea de crédito del Fondo $ 3000 millones, aparte de los $ 5500 millones que no usaremos este año. También está la línea de capital semilla con $ 3500 millones, recursos de la estampilla pro desarrollo.



Entonces, en realidad, el Fondo Solidario tendrá para el 2023 un monto de alrededor de $ 12.000 millones, sin contar lo que cuesta la operación de los que trabajan para que todo esto funcione.