Semáforos inteligentes en Cali están en pausa: los primeros se instalarían iniciando el 2023

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que en el mes de diciembre se adjudicaría finalmente el contrato con el que se dará inició al proyecto de semaforización inteligente, que en una primera fase intervendrá 50 intersecciones en los cuatros corredores principales de la ciudad.



Los trabajos de instalación iniciarían en los primeros meses del 2023 y se terminaría en el mes de noviembre de ese año, priorizando los semáforos que se encuentran ubicados en las calles 13, 16, 25 y la autopista suroriental. Beneficiando así a un total de 37 barrios pertenecientes a 11 comunas.



“Estamos esperando tener ese proyecto adjudicado a finales del 2022 y que se desarrolle en el año 2023, para que así las 50 intersecciones estén funcionando en el mes de noviembre”, reiteró el secretario de movilidad, William Vallejo.



Milton Ortiz, líder del proyecto de semaforización, explicó que estos equipos tendrán un diseño moderno, innovador y diferente comparado con el que usan otras ciudades, además de unas características especiales que sean amigables con el medio ambiente y resistentes a las diferentes condiciones atmosféricas de la ciudad.



“Hemos tenido en cuenta un diseño que se ajuste al paisaje urbano, la semaforización ya no va ir en las partes superiores de forma vertical, sino de forma horizontal, con amoblamiento que sea resistente a las condiciones atmosféricas y también anti vandalismo. Con los nuevos diseños vamos a poder ahorrar hasta un 80% de consumo energético”, dijo.



El proyecto semaforización inteligente permitirá tener una red de mejor calidad, ayudando a optimizar la movilidad vial de la ciudad, disminuyendo la siniestralidad y la contaminación, según la Alcaldía de Cali.



Desde el Concejo de Cali se ha cuestionado el poco avance del proyecto de semaforización inteligente que se supone se ejecutaría en este 2022.



El vicepresidente de esta corporación, Harvy Mosquera, cuestionó que a pesar de que la Secretaría de Movilidad tenía un presupuesto de $58 mil millones para la red de semáforos inteligentes en la actual vigencia, la ejecución de ese proyecto solo llega al 10%, lo que conllevaría a llevar los recursos no utilizados en este 2022 al 2023.



“Esta nueva vigencia por $40 mil millones obedece a que la ejecución de Vallejo ha sido lenta, no hay la dinámica suficiente, mientras que la ciudad demanda ola verde y equipos tecnológicos de última generación”, advirtió Mosquera, quien ha sido crítico en los temas de movilidad.



Sobre el tema, el Secretario de Movilidad explicó que inicialmente se contaba con $58.000 millones, pero que este presupuesto se modificó a $15.751 millones, recursos que se han ejecutado en un 66 %.



En este momento están en marcha obras civiles para el cambio de los equipos con una inversión de $ 6985 millones; la gestión social del proyecto vale $ 1900 millones; la repotenciación de la central de tráfico también está en ejecución por $ 2295 millones y la consultoría por otros $ 2925 millones, según dijo el funcionario de Movilidad.



Añadió que los $ 42.000 millones restantes se tuvieron que aplazar para el 2023 porque aún no se adjudica el contrato.



“Se publicó en julio pasado la convocatoria para esta licitación y se recibieron 456 observaciones de 14 interesados en la iniciativa. Siete de estos manifestaron que no era posible cumplir con los suministros tecnológicos en la vigencia de 2022. Ante esa dificultad se toma la decisión de aplazar el presupuesto y esperar la aprobación de vigencias excepcionales”.



Actualmente, la red semafórica ha venido presentando afectaciones en su fluido eléctrico debido a la ola invernal que azota la ciudad. Esto ha llevado a que los equipos electrónicos no funcionen correctamente.