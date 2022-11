Inflación y devaluación, las causas del alza en las matrículas de las universidades

El reciente anuncio de las universidades privadas de incrementar el valor de las matrículas en los programas de pregrado y posgrado, por encima de la inflación, ha generado preocupación entre los estudiantes.



La Pontificia Universidad Javeriana informó esta semana que el alza estará en 13,9 % para el siguiente semestre, por lo que algunos alumnos, tanto en Bogotá como en Cali, han realizado protestas como muestra de rechazo.



Ante esto, la Javeriana y otras universidades explicaron que esa situación se debe básicamente a dos razones: La proyección del IPC (Índice de Precios al Consumidor) para el año 2022 y el incremento del dólar.



“La inflación que de octubre del 2021 al 2022 se ubicó en el 12,22% y que los expertos señalan estará cerrando este año en 12,5%, determina un mayor valor de los bienes y servicios para el año 2023”, expresaron directivas de la Javeriana en un comunicado.



En cuanto al incremento del dólar, el rector de esta institución, seccional Cali, Luis Felipe Gómez, explicó que esto los afecta porque la universidad hace compra en esa moneda de “las licencias de muchos software, las bases de datos de la biblioteca, importa equipos de cómputo y elementos de laboratorio, entre otros”.



De igual manera, señaló que este aumento también se debe al costo de la operación institucional y las inversiones que se han realizado en la infraestructura de los campus universitarios, que incluye la sede de Cali.



Otro factor que ha subido los costos, explicó el padre Gómez, es que hoy un buen porcentaje de los profesores del plantel está doctorado, lo que implica pagarles más.



Por otra parte, la Universidad Icesi informó que aún no ha definido el alza de las matrículas para 2023, pero estiman que estará alrededor del crecimiento del IPC, proyectado para este año en 12%.

Con el aumento anunciado por la Universidad Javeriana de Cali, el semestre de pregrado de Medicina (la carrera más costosa) pasará de

$ 17.6 millones a $ 20.1 millones.

Igualmente, justifica que el alza del dólar, que está en $5000, sí los afecta porque las universidades tienen costos por inversiones de software y bases de datos en esta moneda.



Sobre las alternativas y apoyos para los estudiantes, el rector del Icesi, Esteban Piedrahita, dijo que “ninguna universidad de alta calidad en Colombia tiene un programa de becas y apoyos más completo que el nuestro. Además, disponemos de fondos de la campaña Vamos Pa’Lante para estudiantes que en medio de su carrera enfrenten dificultades económicas”.



Frente a este tema, las directivas de la Universidad Autónoma de Occidente también informaron que aún no se ha definido el alza en la institución. Sin embargo, para la toma de esta decisión tendrán en cuenta la sugerencia emitida por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien ha recomendado que estas no superen el 12%.



“La universidad se encuentra definiendo el incremento que se dará en las matrículas para el siguiente periodo del año 2023, teniendo en cuenta diferentes variables, entre ellas, la inflación, las recomendaciones que han hecho el Ministerio de Educación y sobre todo la sustentabilidad tanto de la universidad como la de sus estudiantes” informó Francisco Escobar, director de Comunicaciones.

¿Qué dicen los estudiantes?

Voceros estudiantiles de la Javeriana en Cali expresaron su inconformidad con el incremento anunciado y aseguraron que, a pesar de que la universidad estableció diferentes mecanismos de apoyo financiero, estos no son suficientes.



Pablo Angarita, uno de los voceros estudiantiles explicó que, “hay una gran mayoría que no saben cómo pagar este incremento, la universidad nos ha dicho que ofrecen diferentes ayudas, pero estas ofertas no cubren al amplio grueso del estudiantado, pues si bien cuentan con distintos mecanismos de pago, a lo último esto significa endeudarnos aún más”.

Los estudiantes de las facultades de Ciencias Políticas, Derecho, Filosofía y Matemáticas seguirán en paro indefinido hasta que la universidad reconsidere un aumento menor en las matrículas.

Precisamente uno de los alivios que estableció esta universidad es la posibilidad de pagar ahora el 85% de la matrícula y el saldo en marzo.



Juan David Barco, otro de los voceros estudiantiles expresó que, aunque las remodelaciones que ha hecho la Javeriana Cali en su infraestructura han sido un cambio positivo, no le parece que sean la justificación para el alza en las matrículas.



“Ha habido un cambio, pero esta medida sigue siendo desproporcionada debido a la coyuntura actual donde estamos pasando por una recesión mundial, desempleo alto y donde el salario sigue bajando. Si el dólar sube, a nosotros también nos afecta, si el IPC sube, a nosotros también nos afecta, pero esa no puede ser la excusa del aumento tan desmesurado”.

A propósito

Las universidades privadas no cuentan con restricciones normativas frente al aumento que realizan anualmente en sus matrículas.



Estas tienen autonomía para establecer los incrementos, según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor, IPC.



Inclusive las instituciones que estén acreditadas en alta calidad pueden sobrepasar el alza de la inflación, siempre y cuando justifiquen ante el Ministerio de Educación sus razones para tomar esa decisión.



El Ministerio de Educación anunció algunas mesas de trabajo con las universidades para establecer soluciones frente a las quejas.