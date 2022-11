¿Qué dice Emcali? Tarifa de energía sigue generando confusión en los caleños

Las tarifas de energía continúan generando confusión en los caleños. Algunas personas aseguran que aún no han visto reflejadas las reducciones anunciadas, para otros sí han sido efectivas, pero se cuestionan si bajarán más.



Emcali informó que el costo del kilovatio por hora quedó en $ 773, tras la más reciente disminución, pero Liliana Urbano, usuaria de estrato 5, comentó que en su facturación del mes de noviembre, el costo de este servicio para su hogar fue de $ 762,38 kw, mientras que otros usuarios siguen con $803.



La incógnita para ella es si el anuncio de Emcali afectará su facturación de forma positiva, con nuevas reducciones en los próximos meses.



Las directivas de la empresa de servicios públicos aseguraron que esto sí podría suceder, pero que dependerá tanto de las condiciones del mercado, como de las fijadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.



“Cuando realicemos el cálculo de la fórmula tarifaria de noviembre (proceso que se hace todos los meses), e ingresemos los resultados de las renegociaciones con las empresas generadoras y comercializadoras de energía, veremos en cuánto más puede bajar el costo”, comunicó Emcali.



Isagen, Enel y Proenergy son los proveedores con los que tuvo que sentarse la dirigencia de las Empresas Municipales a renegociar.

Para los que aún no ven la reducción, el gerente general de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, explicó que “hay diferentes comportamientos dependiendo del suscriptor del servicio, pero la reducción sí se dará para todos, así que hay que tener un poco de paciencia”.



De acuerdo con Emcali, las rebajas en las tarifas han sido aproximadamente del 7 % y se espera que los nuevos valores se mantengan hasta el 2023.



Sin embargo, algunos coinciden en que esto aún no es suficiente. Juan Martín Bravo, concejal de Cali, sostuvo que la disminución no se siente mucho por parte de los ciudadanos ya que la tarifa solo bajó en un pequeño porcentaje. “Hay que ser realistas. Pasar de un promedio de

$ 840 kw a $ 770 kw no es algo realmente significativo. Ahí lo que puede hacer el Gobierno municipal, recordando que este subsidia a algunos niveles socioeconómicos, es aumentar un poco ese aporte mínimo vital que se le hace a estas familias”, complementó Bravo.



De igual manera, el presidente Gustavo Petro también expresó, en medio de su balance a los 100 días de su gobierno, que los costos en el servicio de energía tienen que reducirse más en todo el país.

“Haciendo un análisis del costo de la energía, en el 2020 se pagaban, en promedio, $450 el kilovatio por hora; en el 2021 se pagaban $520, y en el 2022 esa cifra subió por encima de los $800” Juan Martín Bravo, concejal de Cali

“No se entiende cómo teniendo todos los embalses llenos de agua estemos pagando tanto, cuando hoy deberíamos tener la energía más barata en muchos años”, dijo el Mandatario.



El Presidente también sostuvo que lo que no ha permitido que las tarifas bajen más es la “especulación”, pero anunció que se trabajará en nuevas medidas para intentar reducir los costos en el servicio.



A pesar de las reducciones anunciadas por Emcali, en octubre la capital del Valle registró el mayor incremento en el costo de la energía en el país (4,69%), según datos de Cali Cómo Vamos. Asimismo, el IPC anual de electricidad sumó 33,58 %.



Con esto, la ciudad sigue siendo la del mayor aumento en el valor del servicio en el año, solo por detrás de las capitales del Caribe.