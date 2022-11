Habitantes de Bajo Aguacatal, oeste de Cali, tuvieron que tapar sus propios huecos

Habitantes del barrio Bajo Aguacatal, en el oeste de Cali, pavimentaron una vía que se encontraba totalmente desgastada. Un video divulgado a través de redes sociales muestra el cambio que tuvo este corredor vial después de la intervención de los ciudadanos.



Más de 60 vecinos del sector se unieron para recolectar materiales, dinero y aportar mano de obra para arreglar esta vía.

#CaracolInforma📍Los habitantes del barrio Bajo Aguacatal, oeste de #Cali, se cansaron de las trochas y pavimentaron la vía.



Más de 60 vecinos recolectaron materiales, dinero e hicieron una minga.



"@InfraesCali nunca apareció para arreglarla", dicen.



“La iniciativa la tomó la comunidad al ver la carretera destruida completamente”, contó a Caracol Radio Kevin Gómez, uno de los habitantes del barrio.



Según la comunidad, las autoridades no atendieron la situación y por eso optaron por intervenir ellos mismos la malla vial.



En redes sociales, este caso desató la indignación de muchos ciudadanos que criticaron la gestión de la Alcaldía en la pavimentación de las calles de Cali.



"Así tocará en el Rodeo, comuna 12. Tantos años de pagar impuestos, solicitudes a través de la JAC y con eso y todo Secretaría de Infraestructura no hace nada", escribió un internauta.



Cabe recordar que la Secretaría de Infraestructura de Cali y el Consorcio Vial 2022 presentaron un plan para el mantenimiento, rehabilitación y conservación de la malla vial en 73 barrios de Cali.



Sin embargo, este plan no se cumplirá en el tiempo establecido y a la fecha solo avanza en un 25%, tal y como confirmó el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez.