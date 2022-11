Tenga cuidado: lluvias y derrumbes siguen complicando el tránsito por las vías del Valle

La movilidad de carga y pasajeros en el departamento del Valle enfrenta uno de sus momentos más difíciles del último año. La vía que conecta a Buenaventura con Buga, en el sector de Arauquita, sufrió cuatro derrumbes en la madrugada y mañana de ayer, lo que impidió el paso vehicular por una de las dos calzadas.



Para circular hacia y desde el puerto de Buenaventura hay dos corredores importantes. Uno de ellos, la conexión Dagua – Loboguerrero, sufrió hace casi un mes el desprendimiento de la banca. A día de hoy, la vía está cerrada mientras se ejecutan los trabajos de recuperación.



La única solución para el transporte es utilizar la calzada con el municipio de Buga, la misma que viene presentando importantes deslizamientos, los cuales han aumentado en magnitud en los días recientes.



Si bien la Dirección de Tránsito y Transporte llegó al sector de Arauquita para manejar el tráfico a contraflujo por una de las dos calzadas, los reportes desde el sector indicaron que se presentó gran congestión durante el día.



Una de las mayores preocupaciones es la continuidad de la ola invernal. Ayer en Cali hubo tormenta eléctrica con fuertes lluvias durante la tarde, las cuales se extendieron por todo el departamento.



“Tenemos un sistema de baja presión entrando por el Pacífico desde el noroccidente del país, por eso hemos tenido estas precipitaciones importantes en el transcurso del día”, explicó Jairo Alejandro Ángel, ingeniero civil de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali.



Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), informó que “la temporada invernal se extenderá hasta diciembre, pero hay un 58 % de probabilidades de que se amplíe a febrero y marzo”.



El Ideam, por su parte, aseguró que la probabilidad de que el Fenómeno de la Niña continuara hasta febrero estaba por encima del 80 %.

Los datos de la Ungrd indican que el invierno ha afectado a más de 745.000 personas en los 32 departamentos del país durante las tres semanas más recientes.



Asimismo, en lo corrido de este mes ya han fallecido, por lo menos, 271 colombianos.