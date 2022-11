"Mentiroso no soy, sino no me pararía aquí a mentir": el curioso lapsus del secretario William Vallejo

Un lapsus del secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, se hizo viral a través de redes sociales. El curioso hecho ocurrió en medio de la Comisión de Presupuesto de este jueves, donde varios concejales, como Juan Martín Bravo, Juan Pablo Rojas y Fernando Tamayo cuestionaron los contratos de semaforización inteligente en la ciudad.



Uno de los puntos polémicos que mencionaron los cabildantes fue la contratación de 150 jóvenes como “promotores de convivencia vial”.

Frente a esto, el concejal Bravo afirmó que “el año pasado, para el mes de agosto o septiembre la Subsecretaría de Movilidad Sostenible contrató a 40 jóvenes de primera línea, ¿estos 150 jóvenes también son de Primera Línea?”.



Además de pedirle explicaciones al Secretario por este contrato, en una de sus intervenciones el concejal Bravo le dijo a Vallejo: “aquí al Concejo no le venga a mentir”.



Aunque el funcionario se defendió, tuvo un curioso desliz que captó la atención de muchos usuarios en redes sociales: "Yo mentiroso no soy, sino, no me pararía aquí a mentir".



Cabe decir que, según Vallejo, los 150 gestores de convivencia vial “no son de Primera Línea, son jóvenes entre los 18 y 28 años y pertenecen al programa Todos y Todas a estudiar”.



Sobre el contrato de $1.900 millones de pesos, el Secretario destacó que este presupuesto “incluye todas las actividades de educación y cultura por el proceso de semaforización inteligente, es un contrato mediante el cual también se hace pedagogía por la movilidad sostenible y las normas de tránsito”.