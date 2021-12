Aliste su carné si tiene pensado ir al alumbrado de Cali: será obligatorio

Para ingresar a los ocho puntos del alumbrado navideño de Cali será necesario el carné de vacunación anticovid. Dado que el alumbrado hace su inauguración el próximo martes 7 de diciembre, en el Bulevar del Río, primero se exigirá el carné con una dosis de la vacuna, pero a partir del 14 de diciembre será necesario contar con el esquema completo, según disposiciones del Gobierno Nacional.



Así lo aseguró el alcalde Jorge Iván Ospina, al precisar que: “Vamos a ser muy estrictos en la solicitud de este documento, porque no solo se trata de que la gente asista inmunizada para el alumbrado, sino también para la Feria de Cali, el Petronio Álvarez y los conciertos decembrinos, y no quisiera que alguien se los perdiera por no aplicarse el biológico”.



Es por esto que también se contará con dos puntos de vacunación en el Bulevar del Río, a la altura de la Calle 8 y la Iglesia La Ermita.



La exigencia del carné también se implementará en los otros puntos en donde habrá alumbrado: la Calle 5 (desde Comfenalco hasta la Biblioteca Departamental), la Loma de la Cruz, el Parque Panamericano, la Unidad Deportiva Alberto Galindo, el Parque de la Horqueta, la Alameda de Siloé y el Parque Longitudinal 72W. Se espera que la inauguración de estos espacios tenga lugar para el 14 de diciembre.



“La temática del alumbrado de este año se llama ‘Te queremos Cali’, con el fin de reforzar los principios de la fraternidad, el respeto por la vida y los derechos humanos, un espacio que reconoce que Cali es un punto de integración de diferentes poblaciones. Se trata de un componente más de la estrategia para la recuperación integral de Cali y hacer resiliencia de las circunstancias vividas en el paro”, destacó el Alcalde.

"Si bien no vamos a tener un gran despliegue del alumbrado en varios puntos de Cali, queremos invitar a toda la comunidad que se vincule al proyecto”,

Mario Vera, director de la Uaespm.

Por su parte, Marco Vera, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm, explicó que la inauguración será a partir de un show de mapping en la fachada del edificio Coltabaco, sobre el Bulevar, el próximo martes.



“El show central será en el Bulevar, en donde tendremos un recorrido guiado por nuestros ‘reyes magos de Cali’ a través de diferentes estaciones relacionadas con las narrativas y tradiciones de Cali, las culturales, artísticas, gastronómicas y religiosas en esta época decembrina”, explicó el funcionario.



Este también agregó: “El recorrido iniciará desde La Ermita y la Calle La Escopeta, atravesando la Calle Sexta, la Calle 15 y el Parque Uribe Uribe para finalizar en la plazoleta del CAM, en donde se encontrará el Niño Dios. El alumbrado funcionará desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero, entre las 6:00 y 11:30 de la noche. Será un espectáculo con más de un millón cuatrocientas mil luces”.



El director de la Uaespm precisó que la inversión para este año fue de $7800 millones, 25 % menos de lo que costó el alumbrado móvil del año pasado, que superó los $10.000 millones.



Esto se debe a la alteración que sufrieron los tiempos de contratación, afirmó Vera, quien explicó que si bien se abrió una licitación pública el 30 de septiembre, “no se presentó ningún proponente que garantizara el proyecto con la inversión inicial, que luego disminuyó”.



Es por esto que la Uaespm realizó un convenio interadministrativo con Corfecali.



“Se toma la decisión -conforme al estatuto de contratación- de aplicar el convenio con Corfecali, pues se trata de una entidad que tiene más flexibilidad en los tiempos de contratación y así acelerar el proceso de diseño y montaje en los últimos dos meses y cumplirle a la ciudad en la inauguración del alumbrado el 7 de diciembre”, enfatizó Vera.