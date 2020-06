Transmiten por Facebook Live un funeral con asistencia masiva en Cali, pese a prohibiciones

Erika Mantilla

En redes circulan videos de un velorio que se realizó este viernes en una funeraria del sur de Cali. En ellos se evidencia la asistencia masiva de ciudadanía que no cumple con la medida de distanciamiento físico, establecida para la fase de aislamiento preventivo obligatorio y que busca contener la propagación del covid-19.



En las imágenes se observa que varios de los acudientes no utilizan tapabocas, o no lo hacen correctamente, e incluso se escucha música que al parecer es reproducida desde un vehículo en el lugar.



Las exequias fueron programadas por allegados de un comerciante asesinado el pasado 17 de junio cuando se encontraba atendiendo un estanco de licores en Vallegrande, en el oriente de Cali, del que era propietario.

Luego, pasadas las 3:00 p.m. se publicó otro video desde el Cementerio Metropolitano del Sur hasta donde acudieron incluso más personas para participar en el funeral.

Estos videos fueron publicados en Facebook, a través del perfil 'Licores Franks Salsa', el establecimiento propiedad del difunto.



Allí también se evidencia que durante las últimas jornadas, y a propósito del crimen, se realizaron homenajes como caravanas y reuniones masivas. Por ahora, las autoridades sanitarias y policiales no se han pronunciado al respecto.