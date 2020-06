Día sin IVA: video del impresionante ingreso masivo al Alkosto de Cali

Natalia Moreno Quintero

En masa y sin respetar la medida del distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus se vio entrar a un gran número de compradores al almacen Alkosto, ubicado en el sur de Cali.



Este viernes, cuando se lleva a cabo la primera de tres jornadas del Día sin IVA, la Alcaldía de Cali levantó la medida del 'pico y cédula' para que no hubiese restricciones en la movilidad de los ciudadanos y se participara en esta actividad, programada por el Gobierno Nacional como una forma de ayudar en la reactivación económica del país.



El País conoció que este video fue grabado alrededor de las 8:00 a.m., cuando se abrieron las puertas para el ingreso de los usuarios. Pese a que ningún vocero del establecimiento aceptó hablar con este medio de comunicación, otras personas del establecimiento corroboraron que la aglomeración se presentó en la mañana de este viernes en esa sede de la cadena de almacenes.



Para verificar que el video se registró en ese establecimiento, El País visitó la sede y habló con varios de los compradores que se encontraban en el sitio.

Desde el interior del lugar, se tomó la siguiente fotografía para validar que los letreros y señalizaciones, concordaran con el video viralizado este viernes:

Tras conocer la situación, los secretarios de Salud y Seguridad de Cali, hicieron presencia en el lugar y determinaron su cierre temporal hasta que las directivas del establecimiento controlaran el volumen de personas que ingresaron al establecimiento.



En horas de la mañana, en un video captado por reporteros de esta casa editorial, se evidenció que la fila de ciudadanos que pretendían ingresar al lugar se extendía por cerca de un kilómetro.

Alkosto estuvo cerrado cerca de una hora mientras se evacuaba a las personas que se encontraban al interior. Posteriormente habilitaron el ingreso de los ciudadanos que seguían haciendo fila en el parqueadero del establecimiento.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó en Twitter que "si el centro comercial no brinda bioseguridad no vaya . Siempre se tendrá otra oportunidad para adquirir un bien esencial pero no otra vida".