46 personas quedaron sin hogar por incendio en el sector del Jarillón del Río Cauca

46 personas se encuentran sin hogar tras incendio que arrasó con el asentamiento Las Palmas, en el oriente de Cali, en la tarde del sábado. La conflagración que se registró en el sector del Jarillón del Río Cauca afectó varias bodegas de reciclaje y 14 hogares.



Al respecto, el secretario de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres local, Rodrigo Zamorano, aseguró que "este es uno de los incendios más complejos” que se han presentado en la ciudad.



Por esta voraz conflagración perdieron todo alrededor de 50 personas. Además, según los organismos que atendieron la emergencia y la comunidad, en 12 años se han presentado ocho incendios de este tipo. Cuatro de ellos, de gran magnitud, arrasaron con parte de ese sector.



“Este es el cuarto incendio que he tenido que vivir. Intenté apagar el incendio hasta que llegaron las máquinas de bomberos, pero ya no había nada que hacer”, contó Johnson Gómez, quien hace 12 años tiene una bodega de reciclaje.



Desde el Plan Jarillón, entregaron ayudas a 14 hogares damnificados por esta emergencia. De acuerdo con el gerente del Plan Jarillón, Eli Shnaider Brener, "se levantó toda la información de los damnificados y las cruzamos con la información histórica de las bases de datos de Jarillón para entregar estas primeras ayudas humanitarias inmediatas”.



No obstante, el Gerente informó que esta zona tiene problemas de fondo como conexiones ilegales de energía y las bodegas que operan allí no cumplen los estándares de seguridad industrial.



“Es un asentamiento de desarrollo humano incompleto que tenemos que reubicar, así que también es la oportunidad para evitar que a futuro se vuelva a consolidar esta área y volvamos a tener esta serie de inconvenientes”, aseguró Shnaider.