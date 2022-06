Apareció el taxista que atacó con un machete al conductor de un bus en el sur de Cali 

El taxista que amenazó con un machete a un conductor de un bus en Cali el pasado viernes fue identificado. Tras el hecho de intolerancia, el hombre pidió disculpas a través de un video.



Este hecho se presentó el pasado 3 de junio en la Calle 48 con Carrera 99, entre el sector del barrio El Caney y Bochalema.



En un video difundido en redes sociales, quedó registrado el momento en el que el taxista amenaza al conductor del bus con un machete y arranca el parabrisas del vehículo.



Incluso, se observa cómo el pasajero del taxi intenta bajar del vehículo, pero el hombre cierra la puerta y no le permite el paso. Según las autoridades, las cámaras de seguridad mostraron que el bus es de una empresa intermunicipal.



Tras el hecho, se conoció un video en el cual el taxista explica su agresiva reacción y ofrece disculpas.



Además, señaló que intentó hablar con el conductor del bus, pero él no prestó atención. "El bus del servicio público me tocó el taxi por la parte izquierda, me bajo y le digo al señor que viera lo que le había hecho al carro, él no se baja del vehículo ni nada, sino que me dice que haga lo que quiera", aseguró el taxista identificado como Álvaro Cañas.



De acuerdo con el taxista, ya fue a la empresa a la que pertenece el vehículo que atacó y se comprometió a pagar los daños ocasionados.