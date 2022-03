Polémica por presunto caso de matoneo contra estudiante invidente en colegio de Tuluá

Una polémica ha generado un presunto caso de acoso escolar contra una estudiante invidente que se habría presentado en un colegio de Tuluá.



De acuerdo con un video compartido en redes sociales, la estudiante de décimo grado estaría siendo acosada por una compañera quien, en repetidas ocasiones, la hostiga con un condón inflado mientras esta rechaza lo que le están haciendo.



En el video, que ha sido viral en redes, también se escucha a otros compañeros burlarse de lo que ocurre al tiempo que le gritan a la joven, de 18 años, que "abra la boca" mientras le acercan el preservativo a la cara. Incluso, la persona que graba se ríe mientras los estudiantes se acercan a la joven y continúan acosándola.

Las imágenes de la escena fueron divulgadas por unos compañeros a través de redes sociales e inmediatamente generaron rechazo. Por lo cual, al enterarse de lo sucedido, los directivos de la Institución indicaron que convocaron a una reunión a los padres de todos los estudiantes implicados en el hecho.



A pesar de que en el video se evidencia cómo la joven intenta detener lo que le están haciendo, después de difundida la escena la adolescente habló sobre lo sucedido y aseguró que en ningún momento se sintió agredida porque era una "recocha" entre amigos.



"La verdad nosotros estábamos era 'recochando' en el salón, no estábamos haciendo nada malo. La verdad es que no me sentí agredida, ni me estaban haciendo bullying ni nada de eso; no entiendo por qué atacan a mis amigos", mencionó la joven.



Al respecto, Leidy Montes, rectora de la institución, manifestó en en diálogo con Blu Radio que así la joven haya excusado a sus compañeros se trató de un comportamiento inadecuado. Según dijo, los estudiantes estaban en su tiempo de descanso cuando se presentó el hecho.



"No es un hecho de aplaudir, así haya una aclaración, definitivamente no es algo de avalar porque es un comportamiento no adecuado. A la primera que se le dio la palabra en la reunión fue a Camila, la niña presuntamente vulnerada, e inmediatamente nos dice que estaban recochando, jugando con un anticonceptivo y que a ella siempre la han tratado bien", mencionó la directiva.



Y agregó que "Camila es una niña muy pila, inteligente, cantante, pianista y tiene una personalidad arrolladora y una capacidad tanto intelectual como de su personalidad de tomar decisiones y no dejarse intimidar. Ella no se dejaría amenazar y lo mismo su madre, es una señora muy comprometida".



Entre tanto, la Rectora anunció que todos los estudiantes que se vieron involucrados en el presunto caso de acoso liderarán unas charlas de concientización sobre el bullying y lo que se debe hacer para evitarlo.