Aparatoso accidente en el norte de Cali: un bus se habría chocado contra varios vehículos

Un fuerte accidente se presentó esta mañana del jueves, al frente del Acuaparque de la Caña. Un bus de la empresa Papagayo se chocó contra varios vehículos, según los reportes de varios usuarios en redes sociales.



El accidente vial se presentó en la Carrera 8 con calle 44. Aunque no hay un reporte oficial de las autoridades, en los videos que circulan por redes sociales se puede observar que el bus, de placas VCE 526, impactó un carro particular, un camión de carga y al menos cuatro motocicletas.



Aunque no se ha reportado el número total de heridos, en las imágenes se puede ver a un motociclista, quien habría sido herido por el impacto del bus, tendido sobre la vía.



Aparatoso accidente en la carrera 8 con calle 44 de Cali, en inmediaciones al Acuaparque de la Caña. Varios vehículos, entre ellos un bus de transporte público y varias motocicletas, colisionaron. pic.twitter.com/yxxbQSuktp — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 3, 2022

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que varias unidades están realizando desvíos por la Calle 44, entre Carrera 5 y 12.

⚠️#ATENCIÓN⚠️#AEstaHora por siniestro vial en la Cra. 8 con Cl. 38, se realizan desvíos por la Cl. 44 entre Cra. 5 y 12.



Recomendamos tomar desvíos y manejar con precaución. #TeQueremosCali💙❤️💚 pic.twitter.com/WBJnqhNBIr — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) March 3, 2022

Noticia en desarrollo...