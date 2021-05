Numerosos bloqueos en vías del Valle este martes, vea el reporte

Valentina Rosero Moreno

Numerosas vías de Cali y el Valle permanecen bloqueadas en la mañana de este martes por el paro nacional que completa 21 días.



Según el reporte de las autoridades, en el norte de Cali se presentan bloqueos en el sector de Sameco y la Calle 70 con Avenida 3N. En el caso del sur de la ciudad, esta mañana se registra cierre vial sobre la Calle 5 con carrera 94.



En el oriente hay paso restringido por los sectores de el Paso del Comercio, Puerto Rellena, Nuevo Latir, Calipso, Puente de Juanchito, ambos sentidos de la Calle 70 con Carrera 1, así como la carrera 1 con Calle 63.



Asimismo, la ciudadanía ha difundido por los medios de comunicación que hay cierres viales por el sector de la Universidad Autónoma, Cavasa y Dapa.



En el oeste y centro de la ciudad no hay novedad de cierres viales.



Los ciudadanos que necesiten llegar al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón pueden tomar la salida por Menga hasta la Carrera 32 y, posteriormente, tomar la Calle 15 hasta Cencar.



Palmira

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Palmira, en el municipio se registra bloqueo total en Monteclaro - Alameda - Vía a La Pampa por un grupo de personas. Además, en la vía La Dolores - Puente del río Cauca hay cierre vial en ambos sentidos.



Este martes también hay bloqueos en el sector de Llanogrande en la vía que de Palmira conduce a Cali, así como en la entrada al corregimiento Boyacá, de manera intermitente por varias personas. En la vía Rozo - Tres Esquinas cerca de 15 personas hacen presencia en el lugar y han cerrado la vía.



En el municipio no hay registro de cierres viales en Rozo por la entrada a La Torre por la Tinaja, en sector de la Y, en la entrada al corregimiento Guanabanal y en la vía Palmira - Aguaclara por Pradera. De igual forma, tampoco hay bloqueos en el sector del Parque del Azúcar, la Glorieta de Versalles, el Parque Bolívar y en el Super Inter de la Carrera 19 con Calle 12.



Otros municipios del Valle

En el caso de los otros municipios del departamento, las autoridades informaron que hay cierre total de la vía Cali - Yumbo - Mediacanoa y del Kilómetro 51 en Yotoco.



Florida: aún persisten los bloqueos en el municipio.



Pradera: continúan bloqueadas las 3 entradas al municipio.



Guacarí: bloqueada la entrada al municipio y la vía que conduce a Palmira.



El Cerrito: en el sector cincuentenario persisten los bloqueos.



Jamundí: hay cierres en la vía Panorama por Terranova.



Dagua: persisten bloqueos en la vía a Buenaventura, además, en La Delfina, puente limón, puente víbora y túnel No 2.



Vía al mar: se reportan bloqueos en el sector El Agrado y El Palmar.



Yotoco: hay bloqueos intermitentes que, el martes, permitieron el ingreso de combustible al municipio.



Vijes: persisten los bloqueos en el sector 7 curvas.



Calima E. Darién - Restrepo y La Cumbre: no hay bloqueos en las entradas y salidas. Sin contratiempos para transitar por las vías internas entre los 3 municipios, sin embargo, por los bloqueos en los otros municipios vecinos se reporta desabastecimiento de víveres y combustible.



Buga: Todavía persisten los bloqueos en puente lechugas y palo blanco. El sector del Sena se encuentra despejado.



Las autoridades departamentales informaron que hay cierre total en la vía Cincuentenario (Cerrito), en el Puente La Nubia (Guacarí) y en las tres entradas a Pradera.



San Pedro: no se reportan bloqueos en la vía y hay normalidad en la zona urbana.



Tuluá: persisten los cierres frente a la terminal transversal 12, en Rancho Panorama y puente las Mariposas.



Bugalagrande: continúa bloqueada la vía Nacional en ambos sentidos en el sector La Y o glorieta Bugalagrande.



Riofrío: fue desbloqueada la glorieta, permitiendo el paso a: Trujillo, Mediacanoa, Bolívar y Tuluá.



Roldanillo: aún persisten los bloqueos en el sector Santa Rita.



Ansermanuevo: continúan los bloqueos en la glorieta.



Cartago: persisten los bloqueos en el puente Bolívar y salida a Ansermanuevo.



Ulloa - Alcalá: no hay novedad especial, hay tránsito normal entre los dos municipios y hacia el municipio vecino de Quimbaya, Quindío, así como a Pereira por la vía interna Alcalá-Ulloa-Pereira.



La vía Nacional entre Obando, la Victoria y Zarzal se encuentra despejada. Además, el puente de la Victoria permanece desbloqueado, lo que permite el tránsito normal hacia la Unión.



Caicedonia - Sevilla: las vías que comunican estos municipios están desbloqueadas y hay transporte normal hacia Armenia.



Las demás vías que comunican a los municipios de la jurisdicción permanecen desbloqueadas.



Según el reporte de las autoridades, hay cierre total en la Glorieta La Unión, la Glorieta de Ansermanuevo y la Glorieta de Riofrio.



