"No es cierto que nos hayan pedido prestada la Universidad del Valle": Gobernadora

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se refirió este lunes al polémico ingreso de un grupo de manifestantes al campus de Meléndez de la Universidad del Valle, donde se adelanta una asamblea, y justificó el decreto de cierre de fronteras del departamento.



La Mandataria regional habló a propósito del polémico audio que se filtró el domingo, en el que asegura que no puede tomar la medida de cerrar las fronteras de Cali "porque Jorge Iván (Ospina, alcalde de la ciudad) no me deja".



Esto, luego de que se conocieran videos de una la caravana con varios buses escalera de comunidades indígenas que llegó a Cali este sábado, a pesar del cierre de accesos al departamento.



"Venían 50 chivas llenas de personas a asistir a las manifestaciones. ¿Por qué no se manifiestan en sus propios municipios? El primer hecho vandálico lo sufrimos en la Universidad del Valle, no es cierto que nos hayan pedido prestada (la institución), yo no tengo ni una sola carta en que me hayan hecho el pedido, y sin embargo rompieron las rejas y se metieron a Univalle. Ese hecho vandálico muestra que no tienen intención de hacer las cosas en una manera prudente", aseveró la Gobernadora a Blu Radio.



Reiteró que a su despacho no llegó ninguna solicitud de préstamo y que esta no se le puede hacer al Alcalde "porque la universidad la dirige el rector y presido yo el Consejo Directivo, y a nosotros no nos la pidieron".



Aseguró que su preocupación radica en la gran cantidad de personas que llegan, que se pueden aglomerar y "hacen que el contagio se prolifere".

Recalcó que el decreto se ajusta a la Constitución: "es tan legal que nosotros lo consultamos con el Ministerio del Interior, nosotros no hacemos ningún decreto ni tomamos ninguna medida que no sea consultada con ellos".



"Cuántos países cierran fronteras por la situación de covid que estamos viviendo. Después de la manifestación tuvimos días de 4.000, 3.500, 3.800 contagiados; tuvimos días de 450 personas esperando una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI", añadió, y enfatizó que la norma busca prevenir aglomeraciones y problemas de orden público.

Indicó que la primera vez que se tomó la decisión de decretar un cierre de accesos al Valle del Cauca, el pasado 10 de mayo, habló con el alcalde Ospina para tomar una decisión similar en Cali, pero él no estuvo de acuerdo.



"Yo hablé con el Alcalde en su momento, le dije que hiciéramos el cierre de fronteras en Cali y él me dijo que no, que él no lo permitía, que él no aceptaba que yo le cerrara el municipio y que, efectivamente, él es el jefe de Policía y es la primera autoridad policiva del distrito especial de Santiago de Cali", ahondó.



Y resaltó: "la gente me cuestiona mucho el que yo no actúe dentro de Cali, pero es que no lo puedo hacer, yo no puedo actuar en Santiago de Cali, entonces me ha tocado a mí llevar con un peso que no tengo responsabilidad porque yo no puedo tomar medidas sobre esta ciudad, eso le corresponde a Jorge Iván con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali".



Este lunes, y poco después de que Roldán hablara con los medios nacionales, Ospina indicó que no ha hablado con ella sobre el cierre de fronteras en los últimos días. "No me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado", dijo, en rueda de prensa.



Sin embargo, reiteró su fuerte oposición a tomar medidas similares al cierre de accesos en la capital del Valle.



"(Cali) no debería tener un cierre de fronteras, a no ser que llegaran personas armadas; pero los indígenas son nuestros pueblos hermanos, y jamás se me ocurriría a mí, que tengo raza, negar el ingreso de otra etnia a nuestra ciudad. Nosotros no somos así", recalcó.