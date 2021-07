Andrés Camilo Osorio

Además de la Ley Seca nocturna que regirá a partir de este lunes, la Alcaldía de Cali ya instaló el Puesto de Mando Unificado, PMU, como una medida para prevenir o controlar cualquier situación de orden público en la ciudad durante la protestas de mañana martes.

Con el fin de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como de la infraestructura pública y privada, el PMU está integrado por Policía Metropolitana, el Ejército, Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI), la Fiscalía, Personería Municipal, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y un delegado de las Naciones Unidas.



El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, señaló que ya se dispusieron recompensas entre los $50 y $500 millones para quien entregue información que permita la captura de los involucrados en actos vandálicos y terroristas.

“El mensaje es uno solo, infraestructura critica como semáforos, estaciones de MIO, infraestructuras en movimiento como las motos de Policía y del Ejercito, vehículos de transporte masivo y de recolección de basuras o volquetas, el que busque afectar estos bienes o se atreva a vandalizar un Centro Comercial, una tienda de barrio, nos damos cuenta que es una conducta pensada, analizada y sistemática que es compatible con el delito de terrorismo”, aseveró Soler.

De hecho, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que tras un recorrido por 11 ciudades, entre las cuales está Cali, se encontró un interés de grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc por financiar actos violentos.

Investigaciones criminales en la capital vallecaucana también han descubierto que bandas criminales y oficinas de cobro buscan infiltrar las manifestaciones para “mover dineros oscuros e instrumentalizar algunos jóvenes con la finalidad de generar bloqueos sistemáticos”.

Es por eso que Molano enfatizó que “no permitiremos ni bloqueos, ni violencia, ni campamentos permanentes”, posición que también compartió el Secretario de Seguridad de Cali.

La Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea informó que más de 4300 uniformados estarán activos para el martes y también se contará con vigilancia aérea con drones y el helicóptero Halcón mientras se apoyan en las labores de inteligencia.

El sábado se reportó que más de 12 buses venían de diferentes regiones del país para intentar ingresar al Valle del Cauca, pese a que las fronteras están cerradas.

Pero no todo es pie de fuerza, pues la Administración Municipal también activó su equipo de 60 mediadores de paz. “Nuestra labor es garantizar los derechos humanos y ser mediadores entre las partes, ya sea que se trate de entre los que se movilizan y la fuerza pública o con ciudadanos que no están participando de la movilización. Estaremos presente y nuestro llamado siempre será al dialogo”, afirmó el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería.



Hay que recordar que la Gobernación decretó el toque de queda para todo el Valle (salvo a Cali y Buenaventura por ser distritos especiales) a partir del lunes a las 7:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 a.m. Ese mismo horario se aplicará entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Y si bien el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aún no ha optado por esta medida, afirmó que “dependerá de cómo se desarrollen los eventos del 20 de julio, y también si debamos anticiparlo antes de esa fecha o ampliarlo. En caso de que se requiera, no dudaremos en tomar esa decisión”.



Su explicación para no restringir la movilidad fue que “en la ciudad no se puede agotar ni restringir desde ya las actividades nocturnas o de comida cuando hemos tenido una dificultad económica tan impactante”.

Asimismo, el Mandatario aseguró que el MÍO prestará sus servicios normalmente, pero si las autoridades llegan a conocer algún hecho que ponga en peligro a los pasajeros, buses y estaciones, la operación se suspenderá de inmediato.

Por otro lado, el Municipio expidió el Decreto No. 0507 del 16 de julio, que establece una Ley Seca para el consumo, venta y transporte de alcohol durante los días lunes y martes desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



Además, desde las 6:00 de la noche de hoy hasta las 5:00 de mañana no está permitido la circulación de volquetas y demás vehículos de transporte terrestre automotor de carga, al igual que el transporte y disposición de escombros, cilindros de gas y mudanzas.

Otra de las medidas clave de la ciudad fue poner en alerta roja a toda la red hospitalaria, “con el fin de garantizar la atención médica ante eventualidades que requieran la atención inmediata por parte de las autoridades de tránsito, entidades de asistencia y atención de emergencias, como la Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, entre otras”, según indicó la Secretaría de Salud, que además señaló que los centros asistenciales deben informar si sobrepasan su capacidad.

Sobre la programación conocida hasta ahora, mañana se espera que haya una marcha que empezará a las 9:00 a.m. en la Plazoleta de San Francisco con destino al Parque de las Banderas. Y también se espera una manifestación sobre la Autopista Simón Bolívar con Carrera 39.

Sin embargo, esta información puede estar sujeta a cambios o nuevas movilizaciones, dependiendo de lo que decidan los colectivos que están detrás del paro. En todo caso, la Alcaldía hizo un llamado a los organizadores, que deberán avisar a la Administración la fecha, hora y sitio del lugar en donde se desarrollarán las concentraciones sociales.