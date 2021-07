Yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja: el polémico audio de la Gobernadora sobre medidas para el 20 de julio

Valentina Rosero Moreno

Un audio de cerca de 40 segundos circula desde la noche de este sábado en redes sociales y grupos de WhatsApp en el que la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hace referencia a las medidas restrictivas que hay en el departamento.



"No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar el departamento; Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali me lo desautorizaba", indicó la Gobernadora en el audio que es viral en redes.



La Mandataria hizo referencia a la caravana con varios buses escalera de comunidades indígenas que llegó a Cali este sábado y explicó que no podía prohibirles la entrada porque el Alcalde no le habría permitido cerrar la fronteras de la ciudad.



Roldán detalló, además, que los buses no venían de otros departamentos, sino que estarían transportando a comunidades indígenas que se encuentran al interior del Valle en municipios como Jamundí, Bolívar, Florida, Buenaventura y Candelaria.



Los indígenas llegaron a la capital del Valle para ser parte de la Asamblea Nacional Popular que se realizará en la sede Meléndez de la Universidad del Valle.

Lea además: Dilian Francisca Toro denunció que le negaron ingreso a una Feria de Calzado en Bucaramanga



Aunque la Gobernación del Valle habría asegurado que el audio sí es de Roldán, por redes sociales la ciudadanía se ha cuestionado quién es el "jefe" al que la Gobernadora le explica el porqué los indígenas no tuvieron inconvenientes para ingresar a la ciudad.



"Sí jefe, acuérdese que no puedo cerrar Cali, esos son los indígenas que están llegando de los diferentes municipios del Valle", dice Roldán.



Cabe recordar que en el departamento están cerradas las fronteras desde el 16 de julio y hasta las 23:59 del próximo jueves, 22 de julio, para evitar posibles alteraciones al orden público ante los anuncios de manifestaciones convocadas para el próximo martes 20 de julio.



La medida fue implementada por la Gobernadora, quien comentó que "dentro del departamento puede haber movilidad total pero, en este caso, producto de que la pandemia aún continúa, que tenemos un alto grado de personas en UCI y que tenemos más de 150 personas haciendo fila por una unidad de cuidados intensivos, hemos cerrado la entrada al departamento".

Lea también: Gobernación implementará cierre de fronteras en el Valle desde este viernes 16 de julio