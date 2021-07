Gobernación implementará cierre de fronteras en el Valle desde este viernes 16 de julio

Natalia Moreno Quintero

La gobernadora Clara Luz Roldán anunció que desde las 00:00 horas de este viernes 16 de julio y hasta las 23:59 del próximo jueves, 22 de julio, estarán cerradas las fronteras del Valle del Cauca.



Esta medida se toma con el propósito de evitar posibles alteraciones al orden público ante los anuncios de manifestaciones convocadas para el próximo martes, 20 de julio.



"Dentro del departamento puede haber movilidad total pero, en este caso, producto de que la pandemia aún continúa, que tenemos un alto grado de personas en UCI y que tenemos más de 150 personas haciendo fila por una unidad de cuidados intensivos, hemos cerrado la entrada al departamento a partir de hoy a las 12 de la noche hasta el día jueves a las 12 de la noche", dijo la Gobernadora.



Cabe mencionar que las personas que tengan tiquetes de bus intermunicipal o avión, así como reservaciones en el departamento, adquiridas con anterioridad, podrán ingresar.

En el departamento, a excepción de Cali y Buenaventura, habrá toque de queda nocturno este lunes 19 y martes 20 de julio, con inicio a las 7:00 p.m. y culminando a las 5:00 a.m. del día siguiente.



"Queremos dejar claro que no estamos en contra de la protesta pacífica, de las manifestaciones que se vayan a hacer durante el día y que se hagan en una forma pacífica y respetando la ley", subrayó la Gobernadora.