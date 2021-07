Alejandro Cabra Hernandez

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, descartó que haya toque de queda en Cali el próximo 20 de julio -o en días previos o posteriores- "a menos que las circunstancias lo ameriten".



Las declaraciones del mandatario local se dieron tras el consejo de seguridad adelantado este miércoles en el Centro Cultural con las Alcaldías de Palmira, Dagua, Candelaria, Yumbo y Jamundí, el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali y la secretaría de Seguridad.

No obstante, Ospina anunció que sí se decidió decretar, de manera conjunta, ley seca para los días 19 y 20 de julio, iniciando a las 7:00 de la noche y finalizando a las 5:00 de la mañana del otro día.



Sobre las razones para no decretar toque de queda para el día del Grito de Independencia, Ospina dijo que sería "agresivo" y que afectaría directamente el derecho constitucional a la protesta y la manifestación pacífica.



Sin embargo, dijo que se trabajará en evitar eventos de violencia, vandalismo y saqueo.



"Durante todos estos días hasta el 20 de julio estaremos con nuestras comunidades construyendo un clima de tranquilidad. Además, hemos orientado a la Fiscalía y Policía adelantar acciones preventivas en cuanto a sujetos que quisieran hacer daño. Como alcaldías tenemos esa responsabilidad de adelantar esas labores preventivas", señaló el Alcalde sobre las medidas de prevención.



Agregó que ese día -martes de la próxima semana- "estará prohibido el traslado de pipetas de gas, de escombros. Si las circunstancias nos demandan toque de queda, así lo definiremos".



Sobre la posibilidad de que la Fuerza Pública deba controlar ese día acciones violentas, acotó que "cualquier uso de la fuerza tiene que estar claramente determinado en el no uso letal de la fuerza y la proporcionalidad de la misma. Derechos humanos deben ser protegidos. Mantendremos un chat. Invitamos a la comunidad a no creer en lo que en redes puede ser establecido como real y solo quiere hacer daño".



Por último, declaró que en la capital del Valle del Cauca no se impedirá la realización de la Asamblea Nacional de Unidades de Resistencia.



"Los colombianos se pueden movilizar por cualquier parte del territorio, y no tenemos problemas en el desarrollo de asambleas políticas. No tenemos ninguna dificultad para que eso se adelante", concluyó.