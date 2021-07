Valentina Rosero Moreno

Adelantan asamblea en Univalle, pese a no contar con permisos de autoridades

Colectividades y movimientos ciudadanos instalaron la Asamblea Nacional Popular en la sede Meléndez de la Universidad del Valle, pese a la objeción de las autoridades locales para la realización de esta.



Dicha Asamblea hace parte de las movilizaciones que algunos grupos han convocado para el 20 de julio, cuando se advierten de nuevas protestas en Colombia.



La reunión inició formalmente este sábado luego de que desde el pasado jueves la Universidad había sido tomada por manifestantes, cuando no tuvieron respuesta de las autoridades a las solicitudes de permiso para realizarla.



En la Asamblea Nacional Popular participarían más de 300 expresiones populares de todo el país, según dijo la misma Asamblea en una cuenta de Twitter, entre ellas diferentes movimientos ciudadanos como comunidades indígenas, afrodescendientes y colectivos de estudiantes de varias ciudades del país.



Lea además: Buses con manifestantes intentan ingresar a Cali, pese a cierre de fronteras en el Valle

Se instala en #Cali sucursal de la resistencia colombiana, la #AsambleaNacionalPopular, hoy por hoy el máximo escenario de articulación, unidad y empoderamiento popular de los pueblos que luchan en el estallido social.



De las calles a la Asamblea, de la Asamblea al poder! pic.twitter.com/9Ij37U0xmB — Asamblea Nacional Popular 2021 (@asambleapop21) July 18, 2021



De hecho, aunque en el Valle está vigente un decreto que tiene cerradas las fronteras del departamento, en las últimas horas a Cali ingresaron varios buses en los que viajaban comunidades indígenas y ciudadanos de diferentes regiones del país que harán parte de la Asamblea.



Las personas que se movilizaron desde Antioquia, Santander, Meta, Bogotá, entre otras regiones del país y municipios del Valle, definirán el futuro de las protestas en el país.



Lea también: Minga indígena ingresó a Cali aunque hay cierre de fronteras



Esto de cara a la jornada de movilizaciones que se han programado para el día de la independencia de Colombia, y sobre la que se ha alertado de posibles problemas de orden público por la presunta infiltración de grupos armados ilegales, de acuerdo a lo manifestado en varias ocasiones por el ministro de Defensa, Diego Molano



Movilizaciones 20 de julio

El Ministro de Defensa se refirió a los posibles bloqueos y hechos de vandalismo que se pueden presentar durante la jornada de manifestaciones y mencionó que la Policía tendrá todos los dispositivos necesarios para capturar y judicializar a quienes sean responsables de la comisión de estos delitos.



"No permitiremos bloqueos, violencia o campamentos permanentes que afecten los derechos a la movilidad, al trabajo y a la sana convivencia de ninguna ciudad", dijo.



Molano hizo un llamado a la ciudadanía a no permitir que las movilizaciones sean violentas y anunció una recompensa de hasta $70 millones por información que permita identificar a quienes tengan planes de cometer vandalismo.



En el caso de Cali, las autoridades locales instalaron un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a los eventos de este fin de semana y el próximo festivo.



Al respecto, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, dijo que: "está claro que hay personas que quieren manipular a aquellos que llegaron a acuerdos con la Alcaldía. Están moviendo recursos para aprovecharse de algunos jóvenes e instrumentalizarlos; quieren ponerlos a cerrar la ciudad y eso no lo vamos a permitir".