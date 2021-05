Buenaventura: "Estamos a pocos días de entrar en un caos total", dice el Alcalde

Valentina Rosero Moreno

Después de los problemas de orden público presentados el miércoles en Buenaventura, el Alcalde del municipio hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Comité del Paro a que lleguen a acuerdos para darle solución a los bloqueos que continúan afectando el Puerto.



En diálogo con Blu Radio, el alcalde Víctor Hugo Vidal, pidió a los líderes de los manifestantes y del Gobierno Nacional que “se sienten a negociar, que se aceleren los procesos porque, en el caso del Puerto, ya estamos a pocos días de entrar en un caos total y quienes están en la ilegalidad aprovechan para hacer desmanes”.



Vidal además mencionó que, aunque por más de veinte días de Paro Nacional en el Puerto hubo relativa calma, “el miércoles se registraron disturbios, actos de vandalismo y, además, hubo confrontaciones entre ciudadanos y la Fuerza Pública, esa fue la realidad que vivimos hasta alrededor de las 8:00 p.m.”.



Asimismo, se refirió a la situación que se está viviendo por el bloqueo de las vías y enfatizó en que, aunque los desmanes ya se han logrado controlar, “los terminales marítimos están llenos, no hay salidas de tractocamiones, los barcos llegan y las bodegas se siguen copando, así estamos, en la medida en que no salgan, se van a copar las capacidades”.



De igual forma, el Mandatario le pidió al Gobierno Nacional que contribuya a que se sigan realizando los corredores humanitarios porque los bloqueos de Loboguerrero y de la vía a Buga están afectando la actividad portuaria nacional ya que, por esos cierres viales, esta actividad está anulada.



“Siguen llegando barcos, los terminales están habilitando otros puntos de abastecimiento para que la mercancía pueda seguir llegando, pero en la medida que esta no salga se van a seguir llenando los terminales, estamos a seis o siete días de que no haya más capacidad de movilización”, explicó el Alcalde.



Finalmente, el Mandatario habló sobre la situación de abastecimiento que se está presentando en Buenaventura y comentó que en el Puerto este jueves “no tenemos gas domiciliario, habíamos logrado un corredor humanitario para que llegara el gas, pero por los desmanes ya no tenemos, además, hay desabastecimiento de alimentos”.

Cabe recordar que, según el informe de las autoridades, en medio de los disturbios se registró un enfrentamiento entre miembros de la banda delictiva La Local en medio de los cuales dos personas perdieron la vida. Además, durante el desarrollo de los actos vandálicos, varias personas fueron capturadas.