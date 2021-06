Convocan regreso a clases con alternancia desde este martes en el Valle

Valentina Rosero Moreno

A partir de este martes regresan a clases presenciales bajo el modelo de alternancia las Instituciones Educativas de 34 municipios del Valle del Cauca.



La Gobernación del Valle, a través de la circular No. 1002834, convocó a las Instituciones Educativas, públicas y privadas, de los municipios no certificados del departamento para que retornen a las clases de manera presencial siempre y cuando estos no tengan declarada la alerta roja sanitaria por el covid-19.



Según indica la circular, que fue firmada por la Secretaria de Educación del Valle, Mariluz Zuluaga, los docentes y alumnos deben retornar a las aulas "garantizando el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad previa autorización por la Secretaría de Salud de cada municipio".

De acuerdo con lo establecido por la Gobernación, se realizó la convocatoria al regreso a clases porque, debido al avance en el proceso de vacunación del sector educativo, en el Valle están dadas las condiciones para que el proceso educativo tenga un retorno gradual, seguro y progresivo.



"Desde la Secretaría Departamental de Educación se ha priorizado la vacunación del talento humano de los establecimientos educativos, se viene adelantando la entrega de elementos de bioseguridad y protección personal", menciona la circular.



De igual manera, la Gobernación resalta que los municipios en los que haya sido declarada alerta roja por la emergencia sanitaria producida por el covid-19 y que no cuenten con las condiciones para el retorno a las actividades académicas presenciales, "deberán informar oportunamente a la Secretaría de Educación Departamental".



Entre tanto, la circular informa que en el proceso del regreso a las aulas, la Administración Municipal está adelantando la contratación de 150 personas para las labores de aseo y desinfección de las Instituciones Educativas.



"Se viene adelantando la entrega de elementos de bioseguridad y protección personal, se han apropiado recursos para cofinanciar costos de transporte de estudiantes en algunos municipios y se ha agilizado el nombramiento de docentes", menciona la circular.