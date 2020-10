Bus de servicio especial se volcó y rodó por un precipicio en El Cerrito, hay 18 lesionados

Erika Mantilla

El accidente se registró hacia las 10:40 a.m., en la vía que comunica la Hacienda El Paraíso con el sector de Los Ceibos.

Dieciocho personas resultaron lesionadas por el volcamiento de un bus de servicios especiales, afiliado a la empresa AltaGama. El siniestro vial se reportó en la mañana de este domingo, en zona rural de El Cerrito.



El balance preliminar del hecho indica que se registró hacia las 10:40 a.m., en la vía que comunica la Hacienda El Paraíso con el sector de Los Ceibos. En ese punto el automotor se salió de la calzada y rodó por un precipicio de 25 metros, aproximadamente.



Camilo Carmona, coordinador de la Oficina de la Gestión para el Riesgo de El Cerrito, confirmó que el bus transportaba entre 20 y 22 personas. Los heridos fueron trasladados al hospital del municipio y a varios centros asistenciales en Palmira.



Explicó que las labores de rescate fueron apoyadas por Bomberos Palmira, de El Cerrito y de Santa Elena, al igual que ambulancias particulares. Además acudió la Policía de los corregimientos Santa Elena y El Placer.

"El accidente se registró a unos 3 KM de la Hacienda El Paraíso. Aún no se conocen las causas, pero afortunadamente no hubo fallecidos en el sitio del siniestro. Los heridos fueron evacuados a centros asistenciales de El Cerrito y Palmira", expresó.



El bus está registrado en el municipio de El Cerrito y sus ocupantes iban de paseo a esa zona.



El Cuerpo de Bomberos de Palmira reportó que a esa ciudad se trasladaron tres pacientes: una mujer y un niño, que fueron llevados a la clínica Palma Real; y un hombre fue conducido a la Clínica Palmira. Ninguno de ellos revestía gravedad, detallaron.



Versiones sobre el hecho indican que el siniestro se produjo, al parecer, cuando el conductor del bus intentó esquivar un ciclista. Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades.

