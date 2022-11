Buenaventura continúa incomunicado con el resto del Valle del Cauca y el país. Sumado a los daños que ha sufrido la vía por causa del invierno, ahora los bloqueos provocados por las comunidades afrodescendientes e indígenas, tienen represado el tráfico, tanto de vehículos particulares como de carga.



Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, comunidades indígenas que se han visto afectadas por el invierno, llegaron hasta el sector Cisneros-La Delfina, reclamando atención y la presencia de un representante del Gobierno Nacional. Quieren ayudas por el impacto invernal.



En la tarde instalaron una mesa de diálogo con representantes de los gobiernos Municipal y Departamental y hasta ahora el cierre de esta emisión no se había llegado a un acuerdo.



El taponamiento de este tramo de la carretera hizo que los camiones de carga tuvieran que desviarse por Mediacanoa, vía que está habilitada solo para el paso de vehículos de carga pequeña.



Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle del Cauca, dijo que normalmente por el tramo Mediacanoa-Loboguerrero transitan 3.000 vehículos y por los bloqueos esa cifra se aumentó a 4.000 aproximadamente, causando un gran represamiento y retrasos en el recorrido de más de dos horas. “Esta es una problemática muy grave para Buenaventura y su actividad comercial. Estos bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento de la ciudad, pues el 80% de los insumos, principalmente alimentos y gas, provienen del interior del país. Estamos prácticamente incomunicados”, sostuvo el líder gremial.



El otro bloqueo, provocado por las comunidades afrodescendientes, se encuentra a la altura de la variante Guacarí-El Cerrito. Allí, el paso de la vía está interrumpido desde hace horas.



Ángel Murillo, director del Frente Nacional Afrodescendiente, señaló que hasta el Ministerio del Interior acceda a sentarse en una mesa de concertación, los bloqueos persistirán. “Abrimos el paso cada dos horas durante 30 minutos. Si el Gobierno Nacional no se pronuncia, trasladaremos el bloqueo hacia otro punto”, sostuvo Murillo.



Por su parte, Fredy Asprilla, director regional de Colfecar en Buenaventura, señaló que por causa de los bloqueos las pérdidas son de aproximadamente $5.000 millones. “Lamentablemente el Gobierno Nacional no ha hecho presencia. El comercio exterior de Buenaventura está seriamente afectado y urge una solución”, anotó Asprilla.

Hablan líderes de la región

José Fernando Amézquita, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, capítulo suroccidente, al respecto dijo que “pedimos a través de los mecanismos institucionales, que se agilice el diálogo con las comunidades, para que se recupere la fluidez sobre el corredor”.



En cuanto a las afectaciones causadas por el invierno, Amézquita señaló que en este momento se están adelantando las obras para habilitar la vía en 25 días, aproximadamente.



Entre tanto, Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, puntualizó que “el cierre de la vía a Buenaventura entre Dagua y Loboguerrero impacta la economía de la zona que mueve 14 millones de toneladas en exportaciones e importaciones. Lo que está sucediendo debe preocuparnos a todos como país”, precisó el ejecutivo.