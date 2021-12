A 32 subió la cifra de quemados en el Valle, catorce lesionados son menores de edad

Las autoridades de salud del Valle se encuentran en alerta no solo por el aumento de los lesionados con pólvora, sino también por la respuesta tardía que estos están teniendo para recibir atención médica.



De acuerdo con lo asegurado por María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, aunque hasta ahora se han confirmado 32 casos de quemaduras con artefactos pirotécnicos, la cifra podría ser mayor porque en el departamento habría personas que no están asistiendo a los centros médicos para tratar sus lesiones.



"Tenemos perfecto conocimiento de que la gran mayoría de personas que tienen quemaduras leves no las contabilizamos porque no asisten a los servicios de salud. Tenemos ingreso tardío con quemaduras de varios días, es absolutamente lamentable", indicó.



La Secretaria agregó que actualmente se han encendido las alertas porque los menores de 18 años son una de las poblaciones que más se está viendo afectada por el indebido uso de pólvora. Según detalló, de las personas que presentan quemaduras, 14 son menores de edad.



"Lo que quisiéramos pedirles a los padres de familia es que nos ayuden en la protección y el cuidado de sus hijos y los alejen de la pólvora", comentó Lemes.



Las autoridades sanitarias manifestaron que de los casos que que han sido reportados, 27 han sido hombres y 5 mujeres. Además, la quemadura en miembros superiores es la que tiene el principal número de afectados, pero también se han presentado pacientes con lesiones oculares, auditivas y quemaduras en el tronco.



"Es necesario alejarse de los artefactos pirotécnicos por dos condiciones especiales: la primera es conservar su salud y evitar las quemaduras, y la segunda tratar de cambiar un comportamiento social cultural histórico que liga la pólvora a las fiestas", precisó.