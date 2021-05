La Luna: Tres muertos tras confrontación y balacera en el sector

Álvaro José Carvajal Vidarte

Tres personas murieron en medio de confusos hechos ocurridos hacia el mediodía de este viernes en el sector de La Luna, centrosur de Cali. Las víctimas son dos civiles y un funcionario del CTI de la Fiscalía, quien no se encontraba en funciones.

De acuerdo con el alcalde, Jorge Iván Ospina, la situación se habría originado por una confrontación entre quienes bloqueaban el paso de vehículos en la zona y quienes pretendían pasar por dichos puntos.



"La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor. No podemos permitirnos que esas circunstancias sigan ocurriendo en Cali. No debemos caer en la tentación de la violencia y la muerte. Por el contrario, justicia y diálogo son dos conceptos que deben estar operando y son complementarios", aseveró el mandatario local.



Ospina envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas fatales e hizo un llamado a que haya justicia en el hecho.



"Es necesario e imprescindible que la fuerza pública opere ante los hechos vandálicos, de sabotaje, de saqueo o de violencia. Es imprescindible que la Policía lo desarrolle con todos los protocolos que demanda la institucionalidad colombiana", añadió.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirma la muerte de tres personas este viernes en el sector La Luna. “Esta situación ha ocurrido entre quienes bloquean y entre quienes querían pasar”, dijo. pic.twitter.com/smphnj4xe1 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 28, 2021

De acuerdo con información entregada por las autoridades, dos de las víctimas corresponderían a jóvenes que se encontraban en el sitio.



La tercera víctima fue un funcionario del CTI de la Fiscalía General de la Nación, según confirmó el propio organismo. El individuo, que fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, habría sido linchado por manifestantes del sector después de disparar contra las personas que adelantaban el bloqueo.



"En el trabajo articulado en el PMU, liderado por la Alcaldía y coordinado por la Policía Nacional y demás autoridades, hemos realizado las actividades humanitarias con la finalidad de recuperar el cadáver de nuestro compañero el cual en estos momentos ya fue recuperado", informó Jhon Freddy Encinales Lota, director seccional de Fiscalías Cali.



Sobre los móviles del hecho, aseguró: "estamos en la fase de investigación, de recolección de información y esperaremos que de acuerdo al desarrollo de esa investigación podamos conocer más datos"..



El fiscal general, Francisco Barbosa, también se refirió a lo ocurrido y dijo lamentarlo y solidarizarse con las víctimas.



Aclaró que Bermúdez sí disparó contra varias personas, según información recopilada por el ente judicial. Añadió que esta persona hacía parte de la institución desde 2012 y no se encontraba en el desarrollo de sus funciones, pues estaba de descanso.



"La Fiscalía General de la Nación rechaza todos los actos de violencia que atentan contra la vida de nuestros ciudadanos, sin importar su condición. Estas acciones atentan contra el Estado de Derecho, la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos. La Fiscalía, como parte de la justicia colombiana, reitera su compromiso indeclinable de investigar con transparencia, objetividad y exhaustividad. Por ello hemos destacado un equipo criminalístico y forense, liderado por una fiscal delegada ante el Tribunal, experta en DD.HH., para esclarecer los hechos", concluyó Barbosa.



Estos hechos se suman a la muerte de un joven en horas de la mañana en el sector de Poblado Campestre, vía Cali - Candelaria, tras una confrontación en el bloqueo realizado por manifestantes en el sector.



Los hechos violentos ocurren al margen de las marchas que se llevan a cabo en la ciudad, en el marco de la jornada de protestas convocada para ese viernes, cuando se cumple un mes del inicio del Paro Nacional.