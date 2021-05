Marchas de este viernes 28 de mayo en Cali avanzan de manera pacífica: así va la jornada

Valentina Rosero Moreno

Este viernes, cuando se cumple un mes de Paro Nacional en el país, en Cali los ciudadanos han convocado manifestaciones y se han congregado en diferentes zonas de la ciudad.



Una de las protestas inició alrededor de las 10:30 a.m. en Siloé y se dirige a la Universidad del Valle. En medio de esta manifestación, en la que hay participación de docentes, líderes sindicales y grupos religiosos, se han reportado algunas tensiones entre los manifestantes y la Fuerza Pública.



Frente a la estación de Policía de El Lido los manifestantes cantaron arengas contra los uniformados que estaban en el lugar, por lo cual, mediadores de derechos humanos intervinieron para evitar enfrentamientos. Además, en la estación del MÍO de Pampalinda un grupo de encapuchados intentó vandalizar el lugar.



Manifestantes recorren este viernes la calle 5, sur de Cali, cuando se cumple un mes del inicio del paro nacional.



📷 @superbeto68 / El País pic.twitter.com/AMDeNGlcHE — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 28, 2021

Lea además: Estos son los bloqueos en Cali este viernes, cuando se cumple un mes del paro nacional



A las manifestaciones, que han tenido intervenciones artísticas y culturales, se unieron representantes de los sindicatos de docentes, de trabajadores oficiales y de la CUT. Además, indígenas del cabildo 'Abriendo Caminos' del corregimiento de Pance también se unieron a la protesta.



Este viernes también se registran protestas en los sectores de El Puente de los Mil Días, Puerto Rellena, Nuevo Latir y el Sector de 4 Esquinas y la Calle 25 con Carrera 50, estos lugares, además, serán lugares de partida de protestas que terminarán en la Loma de la Cruz, donde en la noche se realizará una manifestación masiva.



Aunque en diferentes sectores de la ciudad se presentan cierres viales, en el caso del oeste hay bloqueo en El Ancla y la Portada al Mar, pero no hay trancones ni movilizaciones. Asimismo, tampoco se registran trancones o protestas en el sector de la Plaza de Toros y la Calle 5.



En el caso del norte de la ciudad la movilidad no presenta muchas alteraciones, aunque hay bloqueo en el Paso del Comercio y Sameco, en la Avenida 3N, el sector de Chipichape, la Avenida las Américas y en el CAM no se registran trancones ni protestas.



Al respecto, el Secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, detalló que "tenemos reportados en el PMU actividad en todos los puntos cardinales de Cali, relacionadas con la congregación de personas que ha sido convocada para las actividades de este 28 de mayo y como parte de las movilizaciones que se pueden presentar este viernes".