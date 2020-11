"Si Avianca no va a usar el crédito, lo pueden orientar a entidades territoriales": Ospina

Álvaro José Carvajal Vidarte

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, sugirió este jueves al Gobierno Nacional que reoriente los dineros que habían sido destinados al crédito por US$ 370 millones aprobado a Avianca y ponga ese préstamo a disposición de las entidades territoriales.



El pronunciamiento del mandatario local se da luego de que se diera a conocer en las últimas horas que la aerolínea no usará el dinero aprobado por el Gobierno, ya que encontró otras fuentes de financiación.



"Si Avianca no va a usar el crédito entregado por el Gobierno Nacional, bien lo pueden orientar a entidades territoriales como la Alcaldía de Cali quien tiene facultades para asumirlo y condiciones crediticias ideales, sin embargo lo queremos a baja tasa a largo plazo y periodo muerto", aseguró el mandatario local, vía Twitter.

Cabe recordar que el mandatario recibió autorización por parte del Concejo el pasado 8 de octubre para buscar un crédito de hasta $ 650.000 millones (unos US$ 178,7 millones).



La administración de Ospina busca financiar proyectos del Plan de Desarrollo que permitan la reactivación económica de la capital del Valle, tras el impacto de la pandemia.

Avianca buscó un préstamo del Gobierno por US$ 370 millones en el marco de la reorganización que adelanta en los EE.UU. Aunque le fue aprobado, el desembolso fue suspendido por orden judicial.

Avianca no usará el préstamo

Avianca no hará uso del préstamo de US$ 370 millones que había sido aprobado por el Gobierno Nacional, pero que se mantenía frenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



Así lo dio a conocer el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en entrevista con La República. Según el funcionario, la aerolínea encontró financiación de otros agentes.



"Con el crédito de Avianca, la respuesta es que no existe. La aerolínea ya se presentó al Tribunal de Quiebra en EE.UU. sin la Nación y nosotros no participamos en el proceso de reorganización; el juez lo aprobó sin los recursos de la Nación. Avianca ya está trabajando en su reorganización y no requirió ese crédito", dijo Londoño al medio nacional.



El desembolso había sido aprobado el pasado 29 de agosto, pero generó fuertes críticas de varios sectores que derivaron en una demanda en contra del mismo.



El pasado 11 de septiembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el desembolso como medida cautelar, decisión que se mantiene hasta la fecha.