Se agrava desabastecimiento en Cali: no hay combustible y escasean numerosos alimentos

Las plazas de mercado y estaciones de gasolina de Cali no aguantan un día más sin abastecerse, según lo confirmaron este lunes representantes de dichos gremios.



Édgar López, vocero de los comerciantes del sector de Santa Elena, señaló que, tras cinco días de bloqueos viales en el marco del paro nacional, en el principal centro de abasto de la región escasea la papa, el arroz, el pollo, la res, el huevo, las verduras y las frutas, alimentos fundamentales de la canasta familiar.



“Hay desabastecimiento total de papa. No hay papa, y el arroz que hay es el que la gente de los graneros y supermercado tienen en inventario, pero ellos me dijeron que hay producto más o menos para 15 días. Lo que es abarrotes y verduras comienzan a escasear, porque tampoco han podido entrar. La carne, tal vez haya para tres o cuatro días más”, aseguró.



El líder gremial explicó que la última vez que ingresaron camiones con alimentos fue el pasado jueves y que ayer domingo miles de tenderos hicieron largas filas para abastecerse en Santa Elena, “por lo que podríamos ya decir que comienza a haber desabastecimiento en la principal despensa del Suroccidente colombiano”.



En efecto, según explicó López, el sector de la plaza de mercado Santa Elena y sus alrededores está compuesto por unas seis manzanas que son el epicentro del comercio de alimentos para Cali y el Valle del Cauca.



“Santa Elena se caracteriza por ser la despensa de los tenderos, se estima que más de 15.000 tenderos van a la plaza de mercado, además de los pequeños vendedores de mercados móviles, la gran mayoría de comerciantes, restaurantes y hoteles, y muchos minoristas de las otras cinco plazas de mercado, van a abastecerse a Santa Elena”, explicó.



Además, agregó López, dentro de la plaza de mercado hay alrededor de 400 asociados que venden al detal, pero que como ellos compran directamente a los camiones bodega que llegan con alimentos directo desde otras zonas del país como el altiplano cundiboyacense, pocos de ellos tienen mercancía para ofrecer.

“Hoy en la tarde nos podrían informar si se da paso. Se dice que los manifestantes dejarán pasar alimentos y misiones de salud. Estamos esperando. Tengo la esperanza de que hoy empiecen a interesar los camiones con alimentos a CalI”, puntualizó López, quien añadió que alrededor de Santa Elena se generan unos 24.000 empleos, entre directos e indirectos.



98% de estaciones de Cali están sin combustible

Asimismo, el desabastecimiento de combustible también genera preocupación entre la ciudadanía desde el domingo, cuando se vieron largas filas de vehículos en todas las estaciones de servicio de Cali.



Dicho fenómeno ocasionó que este lunes un 98 % de las bombas de gasolina de la ciudad se encuentren sin combustible, según manifestó Sandra Cecilia Awakon, directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Otros Derivados del Petróleo, Sodicom.



De hecho, Awakon calificó como “delicada” la situación de abastecimiento de gasolina en la capital vallecaucana y el Suroccidente del país. “Desde el miércoles pasado no entra ni un solo camión con gasolina a Cali. Necesitamos poder pasar el combustible desde las plantas de Yumbo hasta Cali, para poder darle tranquilidad y un respiro a los consumidores de la región”, manifestó.



La representante de los distribuidores de gasolina enfatizó que de momento son incalculables las pérdidas que ha dejado la interrupción de esta actividad comercial por cuenta del paro nacional e hizo un llamado a la ciudadanía a que entienda la situación que se está viviendo.

“Quienes van a tanquear están atacando a nuestros trabajadores y nuestras estaciones, porque están creyendo que no les estamos vendiendo el combustible a propósito. Invitamos a la tolerancia, entendamos que sí hay combustible, pero necesitamos que lo dejen pasar desde las plantas de Yumbo”, urgió.



En ese sentido, Awakon recordó que las estaciones de servicio pertenecen a pequeños y medianos empresarios, por lo que le solicitó a quienes se manifiestan que no acudan a las vías de hecho contra estos establecimientos, en aras de no afectarlas más.



“Generalmente siempre han sido empresas familiares que tienen una marca, que es la del mayorista al que le compran el combustible. No es que el distribuidor sea el propietario ni tenga acciones en esa marca, solo que por ley deben llevar en la estación de servicio la marca a la que le compran”, explicó.



Awakon concluyó asegurando que, pese a lo ocurrido en los últimos días, los precios del combustible no variarán, debido a los acuerdos que sostiene el gremio con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas.



“Recordemos que, en el Suroccidente, las plantas que abastecen Cauca y Nariño, también están ubicadas en Yumbo. Es decir, también desde este municipio sale el combustible para estas dos regiones”, subrayó la líder gremial. Por ello, se prevé que, de no solucionarse esta situación de bloqueo en Yumbo, en dichos departamentos también escasee la gasolina y el Diésel.