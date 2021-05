Buscan habilitar corredores humanitarios para evitar desabastecimiento en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las autoridades de Cali trabajan en la habilitación de corredores humanitarios que permitan abastecer a la ciudad de alimentos, combustibles y medicamentos, ante la situación de escasez que se empieza a presentar a raíz de los bloqueos en las vías de la capital del Valle.



Desde el pasado miércoles 28 de abril, en el marco de las protestas del paro nacional, los ingresos a la capital del Valle han sido bloqueados a diario por los manifestantes, lo que ha impedido el abastecimiento de suministros.



Al respecto, y tras la reunión adelantada este lunes en el Puesto de Mando Unificado, PMU, de Cali, el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, adelantó que avanzan en las negociaciones para lograr que se permita el ingreso y salida de las provisiones.



"Tenemos varios corredores que estamos trabajando en ellos: el de la alimentación, el de los combustibles, el de los medicamentos, el de los equipos que requieren en hospitales y clínicas para personas que se encuentran hospitalizadas. Necesitamos, a como dé lugar, garantizarle a la ciudad esa provisión, esos insumos que se requieren para poder proteger y salvaguardar la vida", aseguró Rojas.



El funcionario recalcó que "ningún ejercicio de protesta se puede poner en la agenda de bloquear estas posibilidades, así que necesitamos abrir los caminos y las alternativas para que, a través de eso que hemos llamado corredores humanitarios, con muchas condiciones de facilitación, se puedan transportar y podamos abastecer la ciudad".

Desde este fin de semana, largas filas y estantes vacíos se han visto en varios supermercados de la ciudad, donde en cuestión de horas se agotaron los productos básicos. Los ciudadanos acudieron masivamente a los establecimientos a abastecerse, ante el pánico generado por una posible escasez de los productos.



En estaciones de servicio se vio un panorama similar: extensas colas de vehículos esperando para tanquear ante el temor de que empiecen a agotarse las reservas de gasolina.

Continúan las largas filas en las diferentes estaciones de servicio de la ciudad.



Continúan las largas filas en las diferentes estaciones de servicio de la ciudad.

"Podríamos tener un escenario mucho más complicado en días si no tramitamos esta posibilidad de estos corredores para generar provisión a la ciudad, puede llevar a un escenario mucho peor y me temo que aquí todo el mundo vamos a salir muy mal librados", advirtió el secretario Rojas.



Este domingo, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, pidió a los organizadores del paro despejar vías y permitir nuevamente el abastecimiento de alimentos y el restablecimiento de cadenas productivas en el departamento: "Esperamos que los manifestantes así lo entiendan".



Por su parte, Óliver Médina, jefe de precios de la Central de Abastecimiento del Valle, el principal mercado de la región, comentó el domingo a El País que tradicionalmente un día como ese llegan más de 3.500 toneladas de alimentos que se comercializan al por mayor y al detal, pero este domingo no arribó ningún camión, como tampoco lo hizo el pasado viernes por los bloqueos que se han hecho en varias vías de la región.



“Hay taponamiento en las vías de acceso a Cavasa y los alimentos que venían en camino no han logrado llegar. Se están dejando de comercializar de 3.500 toneladas a 4.000 toneladas de alimentos”, reiteró.