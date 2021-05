Conozca cuál es la situación en las distintas vías del Valle este lunes

angela marcela alvarez

Las movilizaciones con motivo del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril no cesan y este lunes se registran nuevas movilizaciones en Cali y varios municipios del Valle del Cauca que han generado bloqueos en las vías.



Este lunes se unió a las manifestaciones el gremio de taxistas, que adelanta un plan tortuga. Este es el estado de las vías en el departamento.



En Buenaventura se presenta bloqueo en La Delfina, a la altura del kilómetro 44. Hay cierre total de la vía.



En Restrepo está bloqueado el sector de la vía Buenaventura-Buga sobre el kilómetro 93, sector Loma Alta.



En el corregimiento de Mediacanoa, hay bloqueo en la entrada, ubicada sobre el kilómetro 110 de la vía Buenaventura-Buga.



Lo mismo ocurre en el sector de Bizerta, a la altura del kilómetro 114.



Al momento, no se registran bloqueos en el tramo vial que conduce de Cencar al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



En el municipio de Vijes, hay bloqueo en la vía Cali-Mediacanoa, sobre el kilómetro 24 en sectores San Marcos y Siete Curvos.



Yotoco también tiene su entrada bloqueada, ubicada a la altura del kilómetro 51 de la vía Cali-Mediacanoa.



Bugalagrande comprende bloqueos en los sectores de Andalucía, Cerritos y el peaje La Uribe, que también bloquea acceso a La Paila.



Riofrío tiene bloqueo en la glorieta ubicada al kilómetro 35 de la vía Mediacanoa-La Virginia.



La vía entre Palmira y El Cerrito está bloqueada en el kilómetro 32, sobre el sector de El Placer.



Guacarí presenta bloqueo sobre el kilómetro 52 de la vía Cali-Andalucía.



En Buga, hay bloqueo en el kilómetro 67 de la vía Cali-Andalucía, en la estación de servicio Primax/pente del Sena.



En Tuluá, hay estancamiento en el kilómetro 96 de la vía Cali-Andalucía, frente al terminal de la transversal 12.



En San Pedro está bloqueado el Km 83, sector las Agüitas.



El tramo vial desde La Paila hacia Armenia no presenta bloqueos.



Pradera tiene bloqueadas sus tres entradas, lo que afecta directamente la vía Santander de Quilichao-Palmira.



En lo que respecta al corregimiento de El Bolo (Palmira), está bloqueado el sector de Puente Alaska, ubicado al kilometro 45 de la Vía Villarrica-Palmira.