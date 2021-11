Restauración de Sebastián de Belalcázar sí está en proceso, pero no estaría lista este año

El subsecretario de Patrimonio de Cali, Leonardo Medina, se pronunció sobre las obras de restauración de la estatua de Sebastián de Belalcázar, luego de que versiones de prensa afirmaran que estas aún no habían comenzado.



"De acuerdo con el mensaje que pone Blu Radio, afirmando que la subsecretaría de Patrimonio dice que la restauración no ha comenzado, debo manifestar que es falso y falso con mayúscula sostenida", expresó el funcionario, desmintiendo la información difundida en redes sociales.

"Nunca he hecho esa manifestación en la emisora, y en segundo lugar, todo lo contrario, he manifestado que la restauración ya se está adelantando. Incluso la restauradora ha tenido que ir fuera de la ciudad a hacer la fundición de algunas piezas del bronce de Belalcázar", añadió Medina.

¿En qué fecha estaría listo?

Ronald Mayorga, secretario de Cultura de Cali, fue enfático en afirmar que el monumento no aún no está listo para regresar al pedestal y no lo estaría este año.



“Debo decir varias cosas. La primera es que no es cierto que Sebastián de Belalcázar vaya de regresar en los próximos días a su espacio habitual, está surtiendo su proceso de restauración, proceso a cargo de una restauradora profesional, por ahora se encuentran en la restauración del pedestal y se necesitará mucho más tiempo para terminar todo el proceso de recuperación del monumento”, explicó Mayorga a Caracol Radio.



En cuanto al costo de la restauración de la estatua, aseguró que no la pagarán los caleños, sino una aseguradora.



“Como ya lo habíamos dicho hace varias semanas, es que no son los caleños quienes van a pagar la restauración de Belalcázar, varios de los monumentos de la ciudad, los que pertenecen al inventario y que están a cargo de nuestra Secretaría de Cultura como el Belalcázar, tienen unas pólizas y es la aseguradora la que va a pagar la restauración, pero eso se tomará su tiempo”.



El valor aproximado de esta reparación es de $290 millones. Además, el Secretario de Cultura dijo que pretendía encontrar otros espacios para exaltar la cultura indígena.



Cabe recordar que el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el pasado miércoles 24 de noviembre, que la estatua de Sebastián de Belalcázar volverá a su pedestal original en el barrio La Arboleda, oeste de Cali.



En diálogo con El País, el Ministro aseguró que este icónico monumento que estaba siendo restaurado tras haber sido derribada el pasado 28 de abril durante el paro nacional, será instalada pronto.



"Hoy dieron una buena noticia, el Secretario de Seguridad indicó que la estatua la van a poner en pie. Eso es un signo muy importante de reactivación", informó.



De igual forma, El País consultó sobre la posible fecha en la que el monumento volvería a su pedestal, y desde la subsecretaría de Patrimonio indicaron que todo depende de cómo avance el trabajo realizado por la restauradora, contratada por la aseguradora del monumento.



"Sabemos que la restauradora está en esa labor, pero una vez concluya, podríamos dar una fecha determinada. No podría decirlo previamente porque depende de la labor de restauración, que es una labor de especialistas que demanda tiempo y que exige una restauración donde quede el monumento bien elaborado", aseguró el subsecretario Medina.