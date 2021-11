Ante la llegada este 10 de diciembre de la Minga Indígena a Cali, en el marco de una movilización para exigir la reducción de la violencia armada, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que no permitirán que por la presencia de estas comunidades en la ciudad se presenten alteraciones al orden público.



"Le mandamos un mensaje a todas las comunidades, inclusive a los de la Minga que quieran venir a Cali, la manifestación pacífica se respeta, pero no permitiremos ni un solo abuso, bloqueo o afectación a cualquier ciudadano de Cali o el Valle del Cauca", dijo Molano en diálogo con El País.



De acuerdo con lo indicado por el Ministro, la Fuerza Pública estará preparada para acompañar cualquier tipo de manifestación que se realice en la capital del Valle o el país, sin embargo, también lo estarán en caso de que se registren desórdenes o disturbios.

"Después del 5 de diciembre un dispositivo especial de seguridad se queda en Cali, si van a hacer alguna manifestación pacífica, pues estará la Fuerza Pública para garantizar que así sea, pero de ningún tipo de destrozo o afectación a los demás", indicó.



El Ministro explicó que, a partir de este 25 de noviembre, en la ciudad se implementará un dispositivo especial de seguridad que permanecerá en Cali hasta fin de año para garantizar que durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos Junior, así como de la visita de la Minga Indígena, no se registren hechos vandálicos como los ocurridas durante el paro nacional.



"Tendremos puntos de control, no vamos a permitir ningún tipo de afectación a bienes públicos o privados; 2.000 policías adicionales, el pie de fuerza del Ejército, la vigilancia aérea con una aeronave no tripulada y con el helicóptero de la Policía", detalló.



Finalmente, anunció que no se tendrá tolerancia con quienes se vean involucrados en actos vandálicos, por eso, aquellos que sean sorprendidos participando en posibles disturbios serán judicializados.



"Ni un milímetro le vamos a ceder a cualquier acción violenta, cualquiera que quiera atentar contra la tranquilidad de los caleños, quienes han sido los que este año más han sufrido, de inmediato serán capturados y judicializados", precisó el Ministro.