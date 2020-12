Álvaro José Carvajal Vidarte

Cali tendrá toque de queda, ley seca y pico de cédula hasta el 4 de enero, así lo dio a conocer este miércoles el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.



Las medidas regirán en el mismo horario que tienen desde el 16 de diciembre, salvo el próximo domingo 27 de diciembre, día de la final del fútbol colombiano entre Santa Fe y América.



"A excepción del domingo 27, donde tenemos el partido de fútbol y donde la ley seca y el toque de queda inician a las 9:00 p.m., los demás días la ley seca empieza a las 10:00 p.m. y el toque de queda, a las 11:00 p.m.", explicó el alcalde.



Se espera que en las próximas horas se conozca el decreto oficial en el que se den más detalles sobre las medidas, las cuales podrían ser extendidas.



"Si algún hecho adicional llegase a ocurrir de aquí a la fecha, no dudaremos en robustecer medidas de vigilancia y control en la ciudad", aseveró.

Estas restricciones buscan ayudar a frenar la velocidad de contagio del covid-19 en la ciudad, a propósito del aumento de casos en los últimos días no solo en la región, sino en todo el país.



"El segundo pico de la pandemia toca a las puertas de Colombia y demanda mayor actividad por parte de toda la sociedad", aseguró el alcalde Ospina en rueda de prensa.



"No queremos que la gente enferme, no queremos que la gente muera, y necesitamos mientras llega la vacuna unas medidas puntuales", agregó.



Indicó además que este 24 de diciembre, funcionarios de la Alcaldía de Cali, con acompañamiento de la Policía, el Ejército Nacional y funcionarios de la oficina de Gestión de Riesgo del Estado, adelantarán en vía pública "un proceso pedagógico, un proceso de sensibilización y un proceso de educación a nuestra comunidad".



"Queremos invitar a las familias a que no salgan en proporción amplia a las actividades de comercio. Queremos que vaya tan solo una o dos personas. Tenemos un pico y cédula que haremos respetar y unos aforos definidos en los establecimientos comerciales, que estamos cotidianamente evaluando", explicó Ospina.

El toque de queda y la ley seca seguirán vigentes hasta el 4 de enero; el primero entre las 11:00 p.m. y 5:00 a.m. y la segunda, entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m.

Finalmente, a propósito de la final del fútbol colombiano, aseguró que ese día habrá "presencia institucional robusta en la ciudad" ese día y se sancionará a los establecimientos que incumplan las medidas de ley seca y toque de queda.



Sobre la quema de pólvora anunciada por algunas barras del América de Cali, afirmó que se están redoblando esfuerzos, pero los elementos pirotécnicos no han sido adquiridos en la ciudad.



"Yo le quiero decir a la hinchada americana, la pólvora no es mala por la luz, es mala por el detonante que aterroriza a nuestra mascota, daña su oído, lo desubica y puede provocar la muerte, además de tener gran impacto en la fauna silvestre", argumentó.



Hizo énfasis además en el impacto que puede generar en las personas, como intoxicación, quemaduras, amputaciones daños en el rostro y la muerte, y dijo que se sancionará a las personas que están ofreciendo los explosivos en redes.



